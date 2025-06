Calciomercato Milan, Allegri ha richiesto alla società il suo pupillo che aveva alla Juventus: la situazione. Le ultimissime sui rossoneri

Massimiliano Allegri, appena insediatosi ufficialmente sulla panchina del Milan, avrebbe già indicato Mattia Perin come uno dei suoi primi obiettivi per rafforzare la rosa. Il tecnico livornese, che ha sempre avuto grande stima per il portiere genovese durante la sua precedente esperienza alla Juventus, lo vorrebbe con sé per iniziare il nuovo ciclo rossonero.

L’interesse per Perin da parte di Allegri non è una novità, ma ora, con la sua ufficialità al Milan, questa ipotesi prende una concretezza diversa. La situazione contrattuale di Mike Maignan, il cui futuro al Milan è incerto e che è spesso accostato a top club europei, potrebbe aprire uno spiraglio significativo per l’arrivo di Perin. Se Maignan dovesse lasciare i rossoneri, Perin rappresenterebbe un’alternativa di assoluto valore e affidabilità, ben conosciuta da Allegri.

Mattia Perin, attualmente legato alla Juventus da un contratto fino al 2027, sta valutando attentamente le sue opzioni. A 32 anni, il desiderio di essere un portiere titolare è sempre più forte, dopo diverse stagioni trascorse come vice alla Juventus. Nonostante le sue prestazioni siano sempre state di alto livello quando chiamato in causa, la prospettiva di essere il numero uno in una grande squadra come il Milan, sotto la guida di un allenatore che lo apprezza, sarebbe estremamente allettante.

L’eventuale approdo di Perin al Milan completerebbe un disegno tattico ben preciso per Allegri, che punterebbe su un portiere di provata esperienza e capacità. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se questa operazione di mercato potrà concretizzarsi, con il Milan che, su indicazione del suo nuovo tecnico, potrebbe avviare i primi contatti con la Juventus per sondare la disponibilità del giocatore.