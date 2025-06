Perin tra i nomi per la porta del Milan. Varie opzioni se parte Mike Maignan!

Il Milan è al lavoro per individuare il profilo ideale in caso di addio di Mike Maignan, una prospettiva che, seppur non immediata, impone alla dirigenza rossonera di sondare il terreno. Come riportato dal Corriere dello Sport, la lista dei portieri sotto osservazione è lunga e variegata, spaziando tra giovani promesse e profili più affermati. Se nomi come Mile Svilar, con la sua valutazione elevata, o i talenti Kevin Chevalier e Elia Caprile, rappresentano il futuro, l’attenzione si sta focalizzando anche su opzioni più mature, in particolare quella di Mattia Perin.

Il portiere della Juventus, il cui contratto scade a giugno 2027, si presenta come un’opportunità a costo zero estremamente interessante per il Milan. Perin, classe 1992, vanta un’esperienza consolidata nel calcio italiano ed europeo, avendo militato in Serie A con Genoa e Juventus, e avendo assaporato anche la Champions League. Nonostante il ruolo di vice-Szczesny, ha dimostrato ogni volta che è stato chiamato in causa di essere un portiere affidabile, reattivo e con una grande personalità. Le sue qualità tecniche, unite alla sua esperienza in contesti di alta pressione, lo renderebbero un’alternativa di grande valore per il Milan, sia come potenziale titolare che come secondo portiere di lusso in grado di garantire stabilità e leadership.

L’idea di puntare su Perin, rispetto a profili più giovani come lo stesso Zion Suzuki o il monitorato a distanza Vanja Milinkovic-Savic, offre al Milan una soluzione immediata e a basso rischio economico. In un periodo in cui il club cerca di ottimizzare gli investimenti, l’arrivo di un portiere del calibro di Perin a parametro zero potrebbe permettere di destinare risorse economiche ad altri reparti del campo. La sua conoscenza del campionato, la sua professionalità e la sua comprovata affidabilità potrebbero renderlo la scelta ideale per la porta rossonera, offrendo al contempo un’opzione di esperienza in un ruolo chiave.