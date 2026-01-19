Calciomercato
Calciomercato Milan, Pellegrini occasione a zero per giugno? L’intreccio con la Premier e il ruolo di Gasperini
Calciomercato Milan, Lorenzo Pellegrini resta una suggestione a zero per i rossoneri ma il rinnovo con la Roma riprende quota
Il futuro di Lorenzo Pellegrini è a un bivio decisivo. Con il contratto in scadenza a giugno 2026, la situazione del capitano giallorosso è diventata uno dei temi caldi del mercato, intrecciandosi con le strategie di lungo termine del Milan di Igli Tare.
Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il vento a Trigoria è cambiato drasticamente nelle ultime ore, ribaltando scenari che solo pochi mesi fa sembravano definiti.
La svolta: Gasperini “stregato” dal capitano
Se in estate Pellegrini appariva ai margini del nuovo progetto tecnico, oggi la realtà racconta una storia diversa:
- Fiducia conquistata: Il centrocampista classe ’96 ha convinto Gian Piero Gasperini a suon di prestazioni e professionalità. Nonostante l’interesse per la Premier League, l’apertura del tecnico bergamasco verso una sua permanenza potrebbe spingere la Roma a intavolare le trattative per il rinnovo.
- Ritorno al top: Dopo l’infortunio, Pellegrini è tornato titolare nella vittoria contro il Torino, confermandosi elemento centrale negli equilibri tattici della squadra.
Calciomercato Milan: Pellegrini occasione a zero
Nonostante la riapertura della Roma, il club rossonero continua a monitorare la situazione con estrema attenzione. Pellegrini, infatti, è stato accostato al Milan come una clamorosa opportunità a parametro zero per il 2026.
- Il piano di Tare: Per i rossoneri, inserire un profilo di tale esperienza internazionale e qualità tecnica a costo zero rappresenterebbe un colpo perfetto per alzare ulteriormente il livello del centrocampo di Allegri.
- Fattore Premier: Sullo sfondo resta il fascino del calcio inglese, con diverse società pronte a inserirsi qualora il rinnovo con la Roma dovesse nuovamente arenarsi.