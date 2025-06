Calciomercato Milan, viva la pista Skriniar: i rossoneri hanno fatto questa proposta al PSG

Calciomercato Milan, resta viva la pista Skriniar: i rossoneri hanno chiesto il prestito del difensore al PSG. Ostacolo ingaggio

Il calciomercato Milan, sotto la lente d’ingrandimento del proprio reparto arretrato, sembra orientato a concentrare gran parte dei suoi sforzi sul mercato difensivo. Questa è l’indicazione chiara che emerge dalle recenti analisi di Carlo Pellegatti, noto giornalista sportivo e figura di riferimento per i tifosi rossoneri, il quale, attraverso un video sul suo canale YouTube, ha svelato un’indiscrezione sorprendente che sta agitando l’ambiente milanista: il nome di Milan Skriniar.

Secondo Pellegatti, la priorità del Milan sul mercato è indubbiamente la difesa. Il mantra “difesa, difesa e ancora difesa” risuona come un campanello d’allarme per un reparto che, nonostante alcuni progressi, necessita di ulteriori rinforzi e garanzie. In questo contesto di ricerca approfondita, è emersa una suggestione che, seppur complessa, non può essere ignorata: quella del difensore slovacco del Paris Saint-Germain.

“Una cosa che non è ancora uscita: il Milan ha sondato il terreno per Milan Skriniar,” ha affermato Pellegatti, gettando un sasso nello stagno delle trattative milaniste. Il gradimento per il giocatore è palpabile in Via Aldo Rossi, ma le sfide non sono da poco. Skriniar, attualmente legato al PSG da un contratto fino al 2028, percepisce un ingaggio di 9 milioni di euro netti a stagione, una cifra decisamente fuori dai parametri economici che il Milan si è prefissato per il suo monte ingaggi.

Tuttavia, il giornalista non esclude a priori l’operazione, intravedendo uno spiraglio di possibilità grazie ai buoni rapporti che intercorrono tra il Milan e il Paris Saint-Germain. L’idea che sta prendendo piede, seppur audace, è quella di un prestito. Affinché tale scenario si concretizzi, sarebbe fondamentale che il PSG si facesse carico, almeno per una parte consistente, dell’ingaggio del difensore. Questa soluzione permetterebbe al Milan di inserire in rosa un elemento di indubbia caratura senza stravolgere i propri equilibri finanziari.

La motivazione dietro l’interesse per Skriniar è chiara. “Al Milan piace, è un giocatore che dà affidamento, un giocatore esperto, un giocatore che abbiamo già visto nell’Inter,” ha sottolineato Pellegatti. La sua esperienza in Serie A, maturata con la maglia dell’Inter, lo rende un profilo ideale per un campionato che conosce a menadito, capace di garantire solidità e leadership al reparto arretrato. La sua presenza sarebbe un valore aggiunto significativo, un tassello importante per rafforzare la fase difensiva e dare maggiore sicurezza a tutta la squadra.

L’operazione Skriniar, dunque, si configura come una potenziale “soluzione dell’ultima ora,” un’opportunità da cogliere al volo qualora si riuscisse a trovare la quadratura del cerchio per quanto riguarda la gestione dell’ingaggio con il Paris Saint-Germain. Se il Milan riuscirà a superare questo ostacolo economico, l’arrivo del difensore slovacco potrebbe rappresentare un colpo di mercato a sorpresa, capace di infiammare la piazza e dare una spinta decisiva alle ambizioni rossonere. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se questa suggestione si tramuterà in realtà, con il Milan che continua la sua ricerca di rinforzi per blindare la propria difesa.