Mercato Milan, aneddoto Skriniar: sondaggio confermato, un aspetto ha bloccato l’affare. La ricostruzione

Mercato Milan, spunta l’aneddoto su Skriniar: sondaggio confermato, l’alto ingaggio dell’ex Inter ha bloccato i discorsi

Nelle dinamiche sempre fluide del calciomercato Milan, le voci e le indiscrezioni si susseguono a ritmo incalzante, delineando scenari che spesso, pur non concretizzandosi, rivelano le strategie e gli interessi delle squadre. Una di queste, particolarmente suggestiva per i tifosi rossoneri, è stata rilanciata recentemente da Carlo Pellegatti, storica voce del tifo milanista e giornalista di comprovata esperienza. Secondo Pellegatti, il Milan avrebbe compiuto un “sondaggio” esplorativo per Milan Skriniar, difensore attualmente in forza al Paris Saint-Germain e con un passato illustre nell’Inter.

L’affermazione di Pellegatti, sempre attento alle vicende di Casa Milan, ha immediatamente acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori e i sostenitori. Il nome di Skriniar, infatti, evoca un difensore di caratura internazionale, solido, esperto e con una notevole leadership. La sua militanza nell’Inter, poi, aggiungerebbe un ulteriore sapore di “derby” a un eventuale trasferimento, rendendolo un’operazione ancor più intrigante.

Tuttavia, lo stesso Pellegatti si affretta a raffreddare gli entusiasmi, sottolineando l’ostacolo principale che renderebbe l’affare “difficile”: il costo dell’ingaggio del giocatore. “Mi era arrivata voce che il Milan avesse anche sondato Skriniar,” ha dichiarato Pellegatti, “però il costo di 9 milioni di ingaggio me lo fa ritenere difficile. Però il Milan, da quello che mi è arrivato come voce, aveva fatto un sondaggio”. Una cifra, quella dei 9 milioni di euro a stagione, che si allinea agli standard dei top player europei ma che, per le attuali politiche finanziarie del Milan, risulterebbe essere un investimento estremamente oneroso e, probabilmente, fuori portata.

Il Milan, sotto la gestione RedBird Capital Partners e con la direzione sportiva di Geoffrey Moncada, ha intrapreso negli ultimi anni una politica volta alla sostenibilità economica e alla valorizzazione di giovani talenti. Gli ingaggi offerti ai nuovi acquisti, pur competitivi, raramente superano determinate soglie, a meno che non si tratti di giocatori che rientrano perfettamente nei parametri anagrafici e di potenziale crescita del club. Un giocatore come Skriniar, pur essendo un pilastro nel suo ruolo, rientrerebbe in una fascia d’età e di costo che mal si concilia con questa linea strategica.

Il “sondaggio” menzionato da Pellegatti potrebbe essere interpretato in diverse maniere. Potrebbe trattarsi di una semplice richiesta di informazioni sulle condizioni contrattuali e sulla disponibilità del giocatore, senza un reale intento di affondare il colpo. Oppure, potrebbe essere stato un tentativo di valutare la fattibilità di un’operazione qualora si fossero create condizioni economiche più favorevoli, magari a fronte di cessioni importanti o di un inatteso cambio di rotta sul fronte della politica degli ingaggi. È anche possibile che sia stato un modo per testare la volontà del giocatore stesso di tornare in Italia, magari accettando un ingaggio inferiore per motivi di tipo personale o di progetto tecnico.

Resta il fatto che l’indiscrezione di Pellegatti, pur con le sue sfumature di cautela, offre uno spaccato interessante sulle ambizioni del Milan e sulla sua propensione a monitorare profili di alto livello, anche se poi la realtà economica impone scelte più ponderate. Il mercato è per sua natura dinamico e imprevedibile, ma l’affermazione del giornalista milanista sottolinea ancora una volta come il Milan sia costantemente alla ricerca di opportunità per rinforzare la propria rosa, pur mantenendo un occhio vigile sulla sostenibilità finanziaria. La pista Skriniar, al momento, appare decisamente in salita, ma il solo fatto che il suo nome sia stato accostato al Milan, seppur in termini di mero sondaggio e con le dovute riserve economiche, testimonia la volontà del club di pensare in grande, pur nel rispetto dei propri parametri.