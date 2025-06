Calciomercato Milan: centrocampo al completo con Jashari? La rivelazione di Pellegatti

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha commentato la situazione a centrocampo del club rossonero

Secondo le recenti dichiarazioni del noto giornalista sportivo Carlo Pellegatti, il calciomercato Milan avrebbe completato la sua campagna acquisti per il centrocampo con l’arrivo del solo Ardon Jashari. Le parole di Pellegatti indicano una chiara strategia da parte della dirigenza rossonera, convinta che il reparto sia già più che sufficiente per affrontare gli impegni della prossima stagione, considerando l’assenza di coppe europee e la conseguente unica partita alla settimana.

La dichiarazione specifica di Pellegatti recita: «Avendo Modric, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, Bondo (sul quale il Milan punta, Bondo difficilmente lo vedremo sul mercato), con Jashari il Milan ritiene il reparto più che sufficiente, avendo solo una partita alla settimana. Quindi per il centrocampo solo Jashari». Questa affermazione, se confermata, delineerebbe un Milan con un centrocampo ben definito e senza ulteriori necessità di intervento sul mercato.

Un Centrocampo di Qualità e Profondità

L’elenco fornito da Pellegatti suggerisce un reparto mediano di alto livello e con diverse opzioni tattiche. La presenza di nomi come Luka Modric, pur con l’incognita della sua età avanzata, garantirebbe un’enorme esperienza e una visione di gioco impareggiabile. Accanto a lui, Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek offrirebbero rispettivamente dinamismo, capacità di recupero palla e inserimenti offensivi.

Youssouf Fofana rappresenterebbe un ulteriore innesto di qualità e fisicità, fornendo copertura e un’ottima capacità di contrasto. L’attenzione particolare su Warren Bondo, descritto come un obiettivo su cui il Milan “punta” ma che “difficilmente lo vedremo sul mercato”, evidenzia l’interesse per giovani talenti con un potenziale di crescita elevato. Tuttavia, la sua quasi certa incedibilità rafforza l’idea che il Milan si stia muovendo con cautela e senza fretta per completare la rosa.

Jashari: L’Ultimo Tassello

L’arrivo di Ardon Jashari viene quindi visto come l’ultimo tassello mancante per completare il pacchetto di centrocampo. Questo giovane talento, su cui il Milan sembra riporre grande fiducia, potrebbe essere l’elemento che garantisce ulteriore profondità e freschezza al reparto, soprattutto in una stagione che, come sottolineato, vedrà il Milan impegnato solo su un fronte. La sua giovinezza e il suo potenziale di sviluppo si allineerebbero perfettamente con la strategia del club di investire su profili promettenti.

La decisione di non cercare ulteriori innesti in mezzo al campo è comprensibile alla luce dell’organico attuale e degli obiettivi stagionali. Senza le competizioni europee, il Milan può concentrarsi interamente sul campionato, dosando le energie e garantendo un adeguato riposo ai propri effettivi. Questo permette di gestire al meglio le risorse e di prevenire infortuni, massimizzando le performance dei giocatori a disposizione.

In sintesi, le dichiarazioni di Carlo Pellegatti tracciano un quadro chiaro del mercato del Milan per quanto riguarda il centrocampo: un reparto già completo e competitivo, arricchito dall’arrivo di Jashari, e pronto ad affrontare le sfide della prossima stagione con la giusta determinazione e solidità.