Calciomercato Milan: Pavard vuole il Barcellona

Tra i nomi accostati al Milan in ottica mercato c’è Pavard. In pole position per il terzino francese c’è il Barcellona:

A confermarlo è il quotidiano tedesco Bild, secondo il quale il laterale francese del Bayern Monaco avrebbe espresso il desiderio di giocare al Camp Nou e avrebbe quindi messo in stand-by le altre offerte, proprio nella speranza di firmare coi blaugrana.