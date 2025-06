Calciomercato Milan: tra cessioni eccellenti e colpi a sorpresa, le analisi di Carlos Passerini

Calciomercato Milan, Carlos Passerini, noto giornalista, ha commentato le mosse del club rossonero: le sue dichiarazioni

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo e il Milan si trova al centro dell’attenzione, con le sue mosse attentamente scandagliate da addetti ai lavori e tifosi. Carlos Passerini, noto giornalista sportivo, ha offerto la sua dettagliata analisi sul canale YouTube, fornendo una prospettiva lucida sulle strategie rossonere e sulle aspettative per la prossima stagione.

Secondo Passerini, il calciomercato Milan è ora nella fase cruciale di acquisizione, dopo aver completato diverse cessioni importanti. “Fatte le cessioni, è ora di fare gli acquisti. Senza una fretta disperata, siamo solo a fine giugno,” ha affermato il giornalista, sottolineando come la calma sia fondamentale in questa fase delicata. La deadline del 7 luglio, sebbene non “definitiva”, è comunque un punto di riferimento importante: “al 7 di luglio il Milan, secondo me, dovrà avere più certezze che dubbi. Il Milan deve prendere forma, ma senza farsi prendere dall’agitazione. Deve fare gli acquisti giusti, nei tempi giusti.”

Il giornalista ha evidenziato come le cessioni abbiano comportato la perdita di due “top della squadra”: Reijnders e Theo Hernandez. “Reijnders, che io avrei provato a tenere,” ha commentato Passerini, esprimendo un rammarico per la partenza del centrocampista olandese. Riguardo a Theo, la situazione è stata giudicata ancora più amara: “affare con il quale ci hanno perso tutti nonostante la monetizzazione in calcio d’angolo.” Queste partenze, pur avendo generato liquidi importanti, hanno indubbiamente creato delle lacune che la dirigenza rossonera dovrà colmare con nuovi innesti di qualità.

La vera sorpresa del mercato milanista, a detta di Passerini, è l’arrivo di Luka Modric. L’esperto di mercato si aspetta molto dal centrocampista croato, nonostante l’età avanzata. “Modric è stato preso: per me sarà una sorpresa. Mi aspetto molto: sarà centrale nel Milan. Ho avuto la conferma da chi gli sta vicino che il giocatore sia molto carico, non ha alcuna intenzione di venire a prendere la pensione al Milan. Darà il suo contributo e molti saranno sorpresi da questo contributo.” Questa affermazione suggerisce che il fuoriclasse croato non è arrivato a Milano per una semplice chiusura di carriera, ma con la chiara intenzione di lasciare un segno e ricoprire un ruolo da protagonista nel centrocampo rossonero. La sua esperienza e la sua visione di gioco potrebbero rivelarsi fondamentali per il progetto tattico di Massimiliano Allegri.

Il Milan non si fermerà a Modric, ma dovrà continuare a rinforzare il reparto di mezzo. Passerini ha menzionato la necessità di “altri colpi a centrocampo”, riferendosi all’incontro con Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo. Le dichiarazioni di Tare, secondo Passerini, sono state “molto concrete e molto meno fumose rispetto a quelle della passata stagione,” il che infonde fiducia nel giornalista. L’apertura di credito di Passerini nei confronti del nuovo corso rossonero è significativa: “La mia apertura di credito deriva dall’allenatore Allegri e dal ds Tare.” Questo binomio, composto da un tecnico esperto e vincente e un direttore sportivo con un’ottima reputazione nel campo del calciomercato, sembra essere la base su cui costruire il futuro del Milan.

In sintesi, il Milan si trova in una fase cruciale del suo calciomercato. Le cessioni importanti hanno generato risorse, mentre l’arrivo di Modric promette di essere un colpo a sorpresa. Con l’intenzione di acquisire altri rinforzi a centrocampo e la fiducia riposta nella coppia Allegri-Tare, i tifosi rossoneri possono attendere con ottimismo le prossime mosse della dirigenza. La strategia del Milan sembra essere improntata alla concretezza e alla ricerca dei giusti profili per dare forma a una squadra competitiva.