Calciomercato Milan, quale futuro per l’attacco rossonero? Morata, un’opzione da non sottovalutare per il Milan di Allegri

Calciomercato Milan, da non sottovalutare il possibile ritorno di Alvaro Morata a Milanello: lo spagnolo è un pallino di Allegri

Il calciomercato Milan è al centro di intense speculazioni sul suo futuro offensivo, con il nome di Alvaro Morata che torna prepotentemente in auge. Come riportato da Tuttosport, la domanda sorge spontanea: Morata potrebbe davvero non servire al Milan, specialmente con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, tecnico che lo conosce a fondo e ne apprezza le qualità?

Attualmente in prestito al Galatasaray fino a gennaio 2026, l’attaccante spagnolo sembra non voler proseguire la sua esperienza in Turchia e starebbe spingendo per un ritorno in rossonero. Questo desiderio è alimentato anche dalla presenza di Allegri, con cui ha già lavorato con successo ai tempi della Juventus. La stima reciproca tra i due è ben nota, con Allegri che già nel 2021 definiva Morata come “uno dei pochi giocatori al mondo che può giocare con tutti gli attaccanti, in coppia con una prima o seconda punta. E può fare anche l’esterno”. Questa versatilità è una caratteristica che il tecnico toscano apprezza particolarmente e che potrebbe rivelarsi fondamentale per il nuovo assetto tattico del Milan.

Nonostante il forte interesse del giocatore, il club di via Aldo Rossi sembra, al momento, non contemplare il suo ritorno. La dirigenza rossonera punterebbe a monetizzare da una sua eventuale cessione, considerando che gli estimatori non mancano. In Serie A, il Como di Cesc Fabregas, suo connazionale, ha mostrato un forte interesse, mentre in Spagna il Siviglia lo considera una valida opzione.

Tuttavia, il Milan è attivamente alla ricerca di un nuovo centravanti da affiancare, o alternare, a Santiago Gimenez. La priorità di Allegri è chiara: un attaccante che conosca già bene la Serie A. I nomi circolanti in orbita rossonera includono profili come Dusan Vlahovic, Mateo Retegui e Moise Kean, tutti giocatori con esperienza consolidata nel massimo campionato italiano.

Ma è proprio qui che si inserisce la riflessione di Tuttosport: piuttosto che investire cifre significative, tra i 30 e i 40 milioni di euro, per un nuovo attaccante, sollevando potenzialmente dubbi sulla permanenza e sul ruolo di Gimenez, non sarebbe più logico riconsiderare Morata? Le sue caratteristiche si adattano perfettamente all’identikit di attaccante esperto del campionato italiano richiesto da Allegri. Inoltre, la sua capacità di dialogare con tutti gli attaccanti e la sua predisposizione ad alternarsi con il centravanti messicano lo renderebbero un’aggiunta strategica senza stravolgere gli equilibri. La profonda conoscenza di Allegri del giocatore spagnolo eliminerebbe inoltre la necessità di un periodo di adattamento, permettendo un impatto immediato sulla squadra.

Considerando il rapporto costo-beneficio e la stima incondizionata del tecnico, la possibilità di un ritorno di Alvaro Morata al Milan appare meno remota di quanto si possa pensare. Il mercato è ancora lungo e le dinamiche possono cambiare rapidamente, ma la domanda rimane: il Milan si lascerà sfuggire un’opportunità così ben allineata alle esigenze di Massimiliano Allegri?