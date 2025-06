Morata Milan, può davvero verificarsi il ritorno? Ha un grande rapporto con Allegri, c’è però un piccolo problema con il Galatasaray. Le ultimissime

L’ipotesi di un ritorno di Alvaro Morata al Milan si fa strada, e a rimetterla in auge potrebbe essere il clamoroso rientro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Un’idea che per molti suona come un azzardo, visto il non proprio idilliaco ricordo lasciato dallo spagnolo nella sua precedente esperienza milanista, culminata con una “fuga” alla prima occasione di mercato. Eppure, la conoscenza tra il tecnico e l’attaccante potrebbe essere la chiave per un rilancio.

Allegri, infatti, conosce bene Morata dai tempi della Juventus e ha sempre apprezzato le sue qualità, la sua intelligenza tattica e la capacità di lavorare per la squadra. Con il tecnico livornese, Morata ha spesso espresso il suo miglior calcio, trovando la fiducia e il posizionamento ideale per esaltare le sue caratteristiche. Un eventuale ritorno al Milan sotto la guida di Allegri potrebbe quindi rappresentare l’ambiente ideale per ritrovare smalto e quella continuità che gli è mancata nell’ultima stagione.

Tuttavia, l’operazione è tutt’altro che semplice a causa della situazione contrattuale di Morata con il Galatasaray. Il club turco ha sborsato 6 milioni di euro per il prestito dell’attaccante fino al 20 gennaio 2026, una cifra significativa che rende complessa qualsiasi trattativa. Per il Milan, o per qualsiasi altro club, sarebbe necessario intavolare una discussione con il Galatasaray per interrompere anticipatamente il prestito, una mossa che il club turco potrebbe non accettare facilmente senza un adeguato indennizzo.

La volontà di Morata, però, è chiara: l’attaccante desidera lasciare Istanbul già quest’estate. Questo fattore potrebbe giocare a favore del Milan, spingendo il Galatasaray a trovare una soluzione che accontenti tutte le parti. Il Milan, dal canto suo, valuterà se l’investimento per liberare Morata e assicurarsi un attaccante gradito ad Allegri sia sostenibile e strategico per il proprio progetto.