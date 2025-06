Calciomercato Milan, Osimhen resta una dolce tentazione! Il nigeriano apre ma avvisa Tare

Calciomercato Milan, Victor Osimhen apre ai rossoneri ma avvisa Tare e le altre pretendenti: nessuno sconto sui 12 milioni di euro d’ingaggio

La situazione di Victor Osimhen si fa sempre più intricata, con il futuro del centravanti nigeriano che appare un vero e proprio rompicapo tra le ambizioni del giocatore, le richieste economiche del Napoli e l’interesse di diversi top club europei. Le recenti dichiarazioni di Monica Colombo mettono in luce alcuni aspetti cruciali di questa vicenda, rivelando come la Premier League e una big italiana siano le destinazioni predilette dal giocatore, a patto di non intaccare il suo ingente stipendio da 12 milioni netti.

Secondo Monica Colombo, l’ipotesi di un trasferimento di Osimhen in Arabia Saudita è da considerarsi “difficile”. Nonostante le ingenti risorse economiche dei club arabi, sembra che la volontà del giocatore sia quella di rimanere nel calcio che conta, misurandosi nei campionati più competitivi d’Europa. Un altro club che avrebbe mostrato interesse è il Galatasaray, ma la domanda sorge spontanea: i turchi sarebbero disposti a sborsare una cifra così elevata come 75 milioni di euro? Una cifra che, seppur significativa, potrebbe essere lontana dalle aspettative del Napoli, che per il suo attaccante di punta si aspetta una valutazione ben più sostanziosa.

Il vero desiderio di Osimhen, come sottolineato da Monica Colombo, è la Premier League. Il campionato inglese, con il suo ritmo elevato, la sua visibilità globale e le risorse economiche dei suoi club, rappresenta indubbiamente una meta affascinante per qualsiasi calciatore di alto livello. Squadre come il Chelsea, l’Arsenal o il Manchester United potrebbero essere le destinazioni ideali per il nigeriano, sia dal punto di vista sportivo che economico, garantendogli un ingaggio in linea con le sue aspettative e la possibilità di competere ai massimi livelli.

Tuttavia, il quadro si arricchisce con l’ipotesi di una permanenza in Italia, ma solo in una “big italiana”. La Juventus, che segue Osimhen “da mesi”, è sicuramente una candidata forte. La stima del club bianconero per il giocatore è nota, e la possibilità di formare un attacco stellare a Torino potrebbe allettare il nigeriano. Ma è l’interesse del calciomercato Milan che merita un’analisi più approfondita, soprattutto se si considera la menzione di un “Milan di Allegri”. Sebbene Massimiliano Allegri non sia più l’allenatore del Milan, la sua menzione potrebbe indicare una stima pregressa o una considerazione per le sue qualità tecniche, che si adattano al tipo di centravanti che Allegri apprezza.

Il Milan, da tempo alla ricerca di un attaccante che possa garantire un elevato numero di gol e un punto di riferimento per l’attacco, potrebbe vedere in Osimhen il profilo ideale. La sua potenza fisica, la sua velocità e il suo fiuto per il gol lo renderebbero un’arma micidiale per i rossoneri. Tuttavia, l’ostacolo principale rimane lo stipendio da 12 milioni netti. Il Milan, pur avendo una politica salariale più cauta rispetto ad altri top club, potrebbe essere disposto a fare un eccezione per un giocatore del calibro di Osimhen, che potrebbe rappresentare il colpo del mercato e un salto di qualità significativo per la squadra.

L’operazione, tuttavia, non sarebbe semplice. Il Napoli, noto per la sua durezza nelle trattative, non farà sconti. La richiesta di 75 milioni di euro (e probabilmente anche di più) è un ostacolo notevole per il bilancio di qualsiasi club. Il Milan dovrebbe valutare attentamente la sostenibilità finanziaria di un investimento così oneroso, considerando anche le altre esigenze della rosa. Potrebbe essere necessario cedere alcuni giocatori per finanziare l’operazione, oppure cercare una formula creativa che includa contropartite tecniche o pagamenti dilazionati.

In conclusione, il futuro di Osimhen è ancora tutto da scrivere. La sua volontà di Premier League o di una big italiana, unita alla sua richiesta di un ingaggio elevato, rende la trattativa estremamente complessa. Il Milan, sebbene stimi il giocatore, dovrà fare i conti con la concorrenza e con le richieste economiche del Napoli. Sarà una vera e propria partita a scacchi sul mercato, dove ogni mossa sarà decisiva per definire il futuro di uno dei centravanti più ambiti d’Europa, come ben delineato dalle intuizioni di Monica Colombo.