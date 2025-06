Condividi via email

Calciomercato Milan, resta viva la suggestione Osimhen: il bomber del Napoli ha rifiutato questa destinazione. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco nel calciomercato, con un “no” significativo all’Arabia Saudita che ha rimescolato le carte. Il bomber nigeriano, infatti, avrebbe declinato le ricche offerte provenienti dall’Al-Hilal, manifestando la chiara volontà di proseguire la sua carriera in Europa.

Questa decisione ha riacceso l’interesse di diversi club europei, tra cui il Galatasaray, che nutre grande fiducia nella possibilità di portare Osimhen in Turchia. Il club di Istanbul, noto per la sua ambizione e la sua capacità di attrarre nomi importanti, sarebbe pronto a fare un investimento significativo per assicurarsi le prestazioni del capocannoniere.

Tuttavia, l’ostacolo principale resta la clausola rescissoria presente nel contratto di Osimhen con il Napoli, fissata a circa 75 milioni di euro. Il presidente Aurelio De Laurentiis non intende fare sconti e, salvo clamorosi ripensamenti, chiederà il pagamento integrale per liberare il suo attaccante.

Nel frattempo, restano vivi anche i rumors che collegano Osimhen a due big del calcio italiano: Milan e Juventus. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un centravanti di peso per la prossima stagione. Se per il Milan la priorità sembra essere Mateo Retegui, l’ipotesi Osimhen resta affascinante, seppur complessa dal punto di vista economico. La Juventus, dal canto suo, dopo il “no” all’Arabia, potrebbe tornare prepotentemente in corsa, anche se dovrà fare i conti con le elevate richieste del Napoli e le cifre del contratto del giocatore.

Il domino dei centravanti in Europa è appena iniziato e la situazione di Osimhen, con il suo rifiuto all’Arabia e la clausola da 75 milioni, sarà una delle pedine fondamentali per le prossime settimane di mercato.