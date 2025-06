Calciomercato Milan, il giocatore è stato in sede: gli aggiornamenti sul suo futuro

Calciomercato Milan – Ecco le ultime sul futuro del giocatore che è ancora di proprietà rossonera

Divock Origi ha incontrato i dirigenti di Casa Milan al quarto piano per discutere il suo futuro, ma al momento non è stato raggiunto alcun accordo. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni per cercare una soluzione, come riportato da Francesco Letizia di Sportitalia sul suo profilo X (precedentemente Twitter).

L’attaccante belga, arrivato al Milan nell’estate del 2022 a parametro zero dopo la sua esperienza al Liverpool, non è riuscito a imporsi come titolare e ha faticato a trovare continuità, complici anche alcuni problemi fisici. La sua prima stagione in rossonero è stata al di sotto delle aspettative, con un rendimento che non ha giustificato l’investimento fatto dalla società.

L’incontro odierno con la dirigenza del Milan, rappresentata dai vertici del “quarto piano” (un riferimento comune agli uffici direzionali del club), evidenzia la volontà di entrambe le parti di risolvere una situazione che si sta rivelando complessa. Il Milan, dal canto suo, vorrebbe alleggerire il monte ingaggi e liberare uno slot in attacco in vista del mercato estivo. Origi, invece, è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli un maggiore minutaggio e un ruolo da protagonista, in vista anche del suo desiderio di tornare a essere considerato per la nazionale belga.

Le opzioni sul tavolo potrebbero includere un trasferimento a titolo definitivo, un prestito con diritto/obbligo di riscatto o persino una rescissione consensuale, sebbene quest’ultima sia considerata l’ultima spiaggia per entrambe le parti. La situazione rimane fluida e i prossimi giorni saranno cruciali per capire quale direzione prenderà il futuro di Divock Origi, con il Milan che lavora per definire la sua rosa in vista della prossima stagione.