Calciomercato Milan, definita la cessione di Okafor al Leeds! Fumata bianca a queste cifre, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, è stata definita in questi minuti la cessione di Okafor al Leeds: i rossoneri incassano 21 milioni di euro bonus inclusi

Colpo di scena nel calciomercato italiano: Noah Okafor è pronto a salutare il calciomercato Milan per approdare in Premier League. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo Instagram, è tutto fatto per il trasferimento dell’attaccante svizzero al Leeds United. Nelle casse del club rossonero, guidato dal neo Direttore Sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, entreranno 21 milioni di euro, inclusi i bonus, una cifra significativa che ha spinto il Milan ad accettare la proposta inglese.

Il futuro di Okafor a Milano sembrava incerto fino a poche settimane fa. Arrivato con grandi aspettative, l’attaccante non aveva pienamente convinto nella sua prima stagione. Tuttavia, il pre-campionato appena concluso aveva riacceso le speranze dei tifosi milanisti e dello staff tecnico. Okafor si è infatti distinto con prestazioni di alto livello, culminate in quattro gol: una doppietta mozzafiato contro il Liverpool in un’amichevole di lusso e un’altra doppietta contro il Perth Glory, dimostrando un’ottima condizione fisica e un ritrovato feeling con il gol. Queste performance avevano notevolmente aumentato le sue chance di rimanere nella rosa a disposizione di mister Allegri, che sembrava aver trovato un giocatore su cui contare per il reparto offensivo.

Eppure, il calciomercato è imprevedibile e le dinamiche possono cambiare rapidamente. L’offerta sostanziosa del Leeds United ha completamente ribaltato la situazione. Il club inglese, evidentemente deciso a rafforzare il proprio attacco con un elemento di qualità e prospettiva, ha presentato una proposta economica ritenuta irrinunciabile dalla dirigenza del Milan. Già da qualche giorno, peraltro, circolavano voci insistenti su un accordo imminente tra l’ex Salisburgo e il club britannico, che ora trovano piena conferma.

Nelle prossime ore, Okafor è atteso in Inghilterra. Il programma prevede le visite mediche di rito, passaggio fondamentale prima della firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Leeds. Questo trasferimento rappresenta un’importante opportunità per il giocatore, che avrà la possibilità di misurarsi in uno dei campionati più competitivi del mondo, la Premier League, e un’iniezione di liquidità per il Milan. Il club rossonero, con il DS Tare al timone del mercato, potrà ora reinvestire la cifra incassata per puntellare ulteriormente la squadra di Allegri, alla ricerca di nuovi profili che possano contribuire agli obiettivi stagionali. La partenza di Okafor apre dunque nuove prospettive e strategie per il Milan, che si prepara a un finale di mercato intenso.