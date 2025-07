Calciomercato Milan, Okafor nome caldo in uscita! Nuova proposta in arrivo, assegno sul tavolo

Calciomercato Milan, Noah Okafor nome caldissimo in uscita: il Besiktas è pronto ad offrire una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro

Secondo quanto riportato da Radyospor, il Besiktas non ha affatto abbandonato l’idea di portare a Istanbul l’esterno del Milan Noah Okafor. Dopo aver visto respinta una prima proposta di prestito con diritto di riscatto, il club turco starebbe preparando una nuova, più consistente offerta per il talentuoso giocatore svizzero, una cifra che si aggira tra i 6 e i 7 milioni di euro. Questa mossa indica la ferma volontà del Besiktas di acquisire Okafor a titolo definitivo, riconoscendone il potenziale e l’importanza strategica per la prossima stagione.

L’interesse del Besiktas per Okafor non è un mistero. Già nelle scorse settimane si era parlato di un approccio iniziale, che però non aveva convinto il calciomercato Milan. I rossoneri, infatti, hanno investito una cifra considerevole per portare Okafor a Milano e, nonostante una stagione altalenante, non sembrano intenzionati a privarsene a cuor leggero o con formule che non garantiscano un adeguato rientro economico. La prima offerta di prestito è stata vista come un tentativo di sondare il terreno, ma il Milan ha chiarito le sue intenzioni: per Okafor si ragiona solo sulla base di una cessione a titolo definitivo e per una cifra che rifletta il suo valore di mercato e le aspettative riposte in lui.

La nuova proposta economica del Besiktas, che si colloca nella fascia dei 6-7 milioni di euro, rappresenta un significativo passo in avanti e potrebbe iniziare a far riflettere la dirigenza milanista. Sebbene la valutazione del Milan per un giocatore delle qualità e della giovane età di Okafor possa essere superiore, un’offerta di questo calibro mostra la determinazione del club turco. Il Besiktas, reduce da una stagione non esaltante, sta cercando di rinforzare la propria rosa con innesti di qualità e Okafor, con la sua velocità, tecnica e capacità di giocare su entrambe le fasce, rappresenterebbe un profilo ideale per le esigenze del tecnico.

Per il Milan, la situazione è complessa. Da un lato, Okafor è un investimento recente e la squadra ha ancora fiducia nelle sue potenzialità inespresse. Il giocatore ha mostrato sprazzi di talento ma non è riuscito a imporsi con continuità nella formazione titolare, complice anche l’elevata concorrenza nel reparto offensivo. Dall’altro lato, un’offerta di 6-7 milioni di euro, se considerata nell’ottica di possibili plusvalenze o di un reinvestimento sul mercato, potrebbe essere attraente. Il Milan è sempre attento alle dinamiche finanziarie e ogni operazione viene valutata attentamente in base al bilancio e alle strategie future.

Ora la palla passa al Milan. La dirigenza rossonera dovrà valutare attentamente questa nuova e più consistente offerta del Besiktas. Si aprirà una fase di trattative in cui le parti cercheranno di trovare un accordo che soddisfi le rispettive esigenze. Il futuro di Noah Okafor è ancora incerto, ma una cosa è chiara: il Besiktas è seriamente intenzionato a portarlo in Turchia e farà di tutto per assicurarsi le sue prestazioni. Questa intensa fase di mercato promette di regalare ancora molti colpi di scena, con Okafor al centro delle attenzioni internazionali.