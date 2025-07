Calciomercato Milan, all-in su Retegui! Offerta pronta all’Atalanta tra la concorrenza araba e la valutazione di Percassi

Calciomercato Milan, i rossoneri sono pronti a fare all-in su Mateo Retegui: offerta vicina ai 40 milioni di euro all’Atalanta

Il calciomercato Milan è seriamente intenzionato a rinforzare il proprio attacco con un nuovo centravanti. Questa necessità è stata esplicitamente confermata dal Direttore Sportivo Tare circa una decina di giorni fa e trova ulteriore riscontro nei movimenti di mercato rossoneri. L’obiettivo primario è inserire una prima punta con caratteristiche diverse rispetto all’attuale Santiago Gimenez, un giocatore in grado di occupare l’area e garantire un elevato tasso di competitività. Lo rivela un articolo della Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla situazione.

Nonostante l’attuale focus del Milan sia rivolto anche al reparto difensivo, con un forte interesse per Leoni, difensore centrale del Parma, e la ricerca di due terzini titolari (specialmente un sostituto per Theo Hernandez, in procinto di trasferirsi all’Al Hilal), l’investimento per l’attacco è considerato fondamentale. Il ds Tare ha sottolineato la volontà di “creare competizione con Gimenez, sul quale abbiamo la massima fiducia”, ma è chiaro che la richiesta di alzare il livello della rosa provenga direttamente dal tecnico Allegri.

Il nome che circola con maggiore insistenza per ricoprire questo ruolo è quello di Mateo Retegui, attuale capocannoniere dell’ultima Serie A con l’Atalanta. La valutazione della Dea per l’italo-argentino è decisamente elevata, oscillando intorno ai 50 milioni di euro, se non di più. Una cifra importante, che il Diavolo cercherà di abbassare, pur consapevole che l’Atalanta è notoriamente un club restio a concedere sconti, soprattutto per un giocatore con il mercato di Retegui, che ha attirato anche l’attenzione degli arabi dell’Al-Qadsiah.

Retegui, acquistato dall’Atalanta un anno fa per 22 milioni di euro (più bonus), ha visto il suo valore più che raddoppiare. Il Milan, che lo segue fin dai tempi del Genoa, lo valuta leggermente meno, attorno ai 40 milioni di euro. Questa distanza di valutazione rappresenta uno degli ostacoli principali nella trattativa. Nonostante ciò, il profilo di Retegui è molto apprezzato in via Aldo Rossi, poiché le sue caratteristiche sono ritenute vicine a quelle di un giocatore come Giroud, sebbene il francese abbia un curriculum difficile da eguagliare.

La necessità di un nuovo centravanti è ulteriormente evidenziata dalla attuale composizione della rosa. Con il ritorno di Abraham alla Roma (e successivo passaggio al Besiktas), il mancato rinnovo di Jovic e il prestito di Camarda al Lecce, il Milan dispone attualmente solo di Gimenez e Colombo come prime punte, con quest’ultimo destinato a lasciare il club. Pertanto, l’arrivo di un’altra punta è una certezza, non volendo il club far lievitare il numero dei giocatori in rosa, soprattutto in una stagione senza coppe europee. L’esperienza passata con l’Atalanta, che ha visto il trasferimento di De Ketelaere ai nerazzurri con un accordo poi rinegoziato con reciproca soddisfazione, potrebbe essere un precedente utile per trovare un’intesa anche in questa sessione di mercato. Tuttavia, la priorità immediata del Milan sembra essere la sistemazione del reparto difensivo, prima di affondare definitivamente il colpo per il nuovo attaccante