Calciomercato Milan, offerta da 20 milioni: arriva la risposta del club

Calciomercato Milan – Il club rossonero ha presentato un’offerta per il calciatore che gioca al Valencia

Secondo quanto riportato da Deportes COPE Valencia, il Valencia Club de Fútbol ha formalmente respinto la prima offerta presentata dall’AC Milan per il centrocampista Javi Guerra. La proposta rossonera ammontava a 20 milioni di euro, comprensivi di una parte fissa e di bonus.

Il Milan, da tempo interessato al giovane talento spagnolo, non intende tuttavia demordere. Nonostante il “no” iniziale del club valenciano, i rossoneri sarebbero pronti ad aumentare la loro offerta per Javi Guerra. L’obiettivo è raggiungere un’intesa che soddisfi le richieste del Valencia e permetta al giocatore, classe 2003 e attualmente impegnato nell’Europeo Under 21 dove sta brillando, di trasferirsi a Milano.

La trattativa si preannuncia complessa e potrebbe protrarsi per diverse settimane, dato che il Valencia, come rivelato da COPE, è intenzionato a valorizzare al massimo il suo calciatore. Il Milan, consapevole della ferma posizione del club spagnolo, sa che sarà necessario un ulteriore sforzo economico per convincere la dirigenza valencianista a cedere il proprio gioiello. L’operazione è solo all’inizio e si prevede un’intensa fase di negoziazione tra le parti per trovare un punto d’incontro.