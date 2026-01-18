Calciomercato Milan, si torna a guardare al Real Madrid: dopo Modric obiettivo David Alaba

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera valuta l’innesto del difensore austriaco per completare il pacchetto arretrato della prossima stagione

Il progetto tecnico del Milan continua a guardare con estremo interesse verso la capitale spagnola. Dopo aver concluso l’operazione che ha portato a Milano Luka Modric, centrocampista totale e vincitore del Pallone d’Oro noto per la sua visione di gioco fuori dal comune. Come riporta Calciomercato.it, il club rossonero ha individuato il prossimo rinforzo per la difesa tra le fila delle Merengues. Il nome in cima alla lista è quello di David Alaba, difensore austriaco classe 1992 capace di ricoprire con la medesima efficacia il ruolo di centrale e quello di terzino sinistro.

Un innesto di caratura mondiale per la retroguardia

Il calciatore è ormai giunto ai saluti con il club di Madrid e si appresta a vivere una nuova avventura professionale al termine della stagione attuale. Per i rossoneri si profila un’occasione di mercato straordinaria, trattandosi di un profilo esperto che si libererebbe a parametro zero. L’arrivo di un elemento con il palmarès di David Alaba permetterebbe a Paulo Fonseca, allenatore portoghese che predilige una costruzione dal basso pulita e dinamica, di contare su un vero e proprio regista difensivo.

La strategia economica della dirigenza

Per convincere l’austriaco a preferire la sponda rossonera del Naviglio rispetto ad altre sirene estere, la società sta preparando una proposta contrattuale biennale. La cifra messa sul piatto si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro a stagione, un investimento importante che testimonia la volontà di alzare l’asticella.

Il possibile approdo del difensore ex Bayern Monaco rappresenterebbe un segnale di forza verso tutto il campionato. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, l’accordo tra le parti potrebbe basarsi proprio sulla centralità del giocatore all’interno del nuovo assetto tattico milanista. Il passaggio di David Alaba in Italia sposterebbe gli equilibri della Serie A, offrendo alla squadra una leadership internazionale che è mancata nei momenti chiave delle scorse stagioni.

