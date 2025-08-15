Calciomercato Milan, un ultimo grande obiettivo: Tare ci prova

Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare da qui alla chiusura della sessione ha un ultimo grande obiettivo

Con l’esordio in Coppa Italia alle porte e la formazione che inizia a prendere forma, il Milan non ferma il suo lavoro sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il principale, se non l’unico, obiettivo rimasto alla dirigenza rossonera è l’acquisto di un nuovo attaccante. Da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato, il direttore sportivo Igli Tare lavorerà per regalare un centravanti a Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato sulla panchina del Diavolo per dare un’ulteriore spinta alla squadra.

La ricerca di un attaccante di peso dimostra la volontà del club di offrire ad Allegri tutte le opzioni possibili per il suo nuovo modulo, il 3-5-2. Sebbene in rosa ci siano già talenti come Rafael Leão e il neo-arrivato Santiago Gimenez, l’idea è quella di aggiungere un’altra pedina di alto livello per aumentare la competitività e la profondità del reparto offensivo. Un nuovo arrivo potrebbe garantire al Milan una valida alternativa o un’altra opzione tattica, permettendo al tecnico di variare le soluzioni in base all’avversario.

Il direttore sportivo Igli Tare, ex centravanti e dirigente con una profonda conoscenza del mercato, avrà il compito di scandagliare le migliori opportunità per trovare il profilo giusto. La trattativa non è semplice, ma l’obiettivo è chiaro: un bomber che possa garantire un alto numero di gol e che sia pronto a integrarsi fin da subito nel progetto tecnico.

Le prossime settimane saranno decisive. I tifosi rossoneri attendono con ansia di conoscere il nome del nuovo attaccante che andrà a completare il reparto offensivo, sperando in un colpo di scena che possa fare la differenza in una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa. Il Milan si prepara a un’ultima, decisiva mossa di mercato per chiudere al meglio la sua campagna acquisti e affrontare con il massimo potenziale tutte le competizioni.