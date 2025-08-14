Milan Bari, Allegri squalificato ma con le idee chiare: questo il probabile undici in Coppa Italia, due i ballottaggi

Milan Bari, Massimiliano Allegri, che sarà squalificato, ha le idee chiare in vista della sfida in Coppa Italia in programma domenica a San Siro

Il Milan si prepara a scendere in campo per il primo impegno ufficiale della stagione 2025/2026, affrontando il Bari a San Siro nei 32esimi di Coppa Italia. Un match che segna l’esordio sulla panchina rossonera per Massimiliano Allegri, nonostante la sua assenza fisica a bordocampo per via di una squalifica ereditata dai tempi della Juventus. Sarà un battesimo di fuoco per il nuovo Milan targato Allegri e guidato, dietro le quinte, dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, artefice di un mercato volto a rinforzare la rosa in vista delle sfide su più fronti.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che titola “Allegri squalificato. Leao davanti con Pulisic, in mediana fuori Modric”, il tecnico livornese dovrebbe optare per un modulo 3-5-2, un assetto tattico che promette maggiore solidità difensiva e un’ampia spinta sulle fasce. Le scelte, soprattutto in difesa, appaiono quasi obbligate a causa degli ultimi arrivi e di un rodaggio ancora in corso. Vedremo in campo dal primo minuto un reparto arretrato composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e il nuovo acquisto Strahinja Pavlovic. L’assenza di De Winter, appena arrivato e non ancora al meglio della condizione, ha spinto Allegri verso questa soluzione “forzata” ma potenzialmente efficace.

A centrocampo, le indicazioni della Gazzetta suggeriscono una linea mediana di grande fisicità e dinamismo. Nonostante le aspettative, Jashari e l’esperto Luka Modric non dovrebbero partire titolari. Spazio, dunque, a un terzetto di mezzali composto da Ruben Loftus-Cheek, un pilastro ormai consolidato, il talentuoso Samuele Ricci e la potenza di Youssouf Fofana, a garantire interdizione e qualità in egual misura. Un mix che potrebbe rivelarsi la chiave per dominare la zona nevralgica del campo contro il Bari.

Sulle corsie laterali, fondamentali nel 3-5-2 di Allegri, si attendono due volti noti e due garanzie di spinta e copertura. Sulla fascia destra, il motorino Alexis Saelemaekers è pronto a macinare chilometri, mentre sulla corsia mancina ci sarà la spinta di Pervis Estupiñán, un terzino di grande qualità e propensione offensiva. Saranno loro due a dare ampiezza alla manovra e a supportare costantemente gli attaccanti.

E proprio in attacco si concentra gran parte dell’attenzione. La coppia designata per scardinare la difesa del Bari sarà formata da due stelle del calibro di Christian Pulisic e Rafael Leão. Un duo esplosivo, capace di combinare tecnica, velocità e imprevedibilità. Pulisic, con la sua abilità nel dribbling e la sua visione di gioco, affiancherà la potenza e l’uno contro uno devastante di Leão, creando una minaccia costante per la retroguardia avversaria. L’intesa tra i due sarà cruciale per le ambizioni offensive del Milan.

Questo primo impegno ufficiale, pur senza la presenza in panchina di Allegri, sarà un test importante per valutare lo stato di forma della squadra e l’applicazione delle nuove direttive tattiche. Il Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri è pronto a iniziare la sua avventura, con l’obiettivo di fare strada in Coppa Italia e porre le basi per una stagione da protagonisti. Sarà interessante vedere come questa formazione, ricca di talento e con alcuni volti nuovi, si comporterà nel primo vero banco di prova della stagione.