Calciomercato Milan, il punto di Di Marzio sugli obiettivi di centrocampo

Calciomercato Milan, doppio obiettivo a centrocampo: conferme su Jashari e Javi Guerra. Allegri li approva entrambi

Il calciomercato Milan è in piena attività sul mercato, non solo per definire le cessioni, ma anche e soprattutto per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Al centro delle strategie rossonere, il centrocampo è il reparto che sta catalizzando le maggiori attenzioni. Due nomi spiccano in particolare tra gli obiettividella dirigenza milanista: Ardon Jashari e Javi Guerra. Le indiscrezioni, riportate da Gianluca Di Marzio, svelano i dettagli di una trattativa che si preannuncia intensa e ricca di sviluppi.

Ardon Jashari, talentuoso centrocampista del Club Brugge, rappresenta un’opzione concreta per il Milan. Sembra che ci sia già un assenso di massima per l’acquisizione del giocatore, indice di un’intenzione chiara da parte del club di portarlo a Milano. Tuttavia, il Milan ha stabilito un limite ben definito: non verranno intraprese spese folli o fuori mercato pur di assicurarsi le prestazioni del giovane talento. Questa prudenza è dettata dalle richieste elevate del Club Brugge, che valuta il proprio gioiello in maniera significativa. La strategia del Milan è quindi quella di negoziare con fermezza, cercando di trovare un punto d’incontro che rispetti sia le valutazioni del club belga sia i parametri economici stabiliti dalla dirigenza rossonera. L’obiettivo è chiaro: portare Jashari in Italia, ma solo a condizioni sostenibili.