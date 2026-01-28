Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per la difesa: c’è l’annuncio di Matteo Moretto

Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per la difesa: il nome di Nathan Aké per il mercato invernale

Il Milan di Massimiliano Allegri è da tempo al lavoro per rinforzare la difesa, che resta uno dei settori più critici della rosa. L’obiettivo della dirigenza rossonera è quello di portare a Milanello un difensore centrale esperto e pronto per dare subito un contributo importante. Il club sta valutando diverse opzioni sul mercato, con l’intenzione di fare un acquisto che possa risolvere i problemi difensivi della squadra.

Stando alle ultime dichiarazioni di Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, uno dei nomi sul taccuino di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è quello di Nathan Aké. Nato il 18 febbraio 1995, il difensore olandese ha accumulato una notevole esperienza in Premier League, grazie ai cinque anni trascorsi con il Manchester City. Sotto la guida di Pep Guardiola, Aké ha ricoperto il ruolo di centrale difensivo, ma ha anche dimostrato grande adattabilità, giocando all’occorrenza come esterno basso sia a destra che a sinistra.

Come evidenziato da Moretto, Aké percepisce un stipendio molto alto, ma il calciatore potrebbe essere disposto ad accettare un sacrificio economico per trasferirsi in Italia e giocare con il Milan, in cerca di maggiore continuità. Tuttavia, l’operazione non è priva di difficoltà, soprattutto dal punto di vista economico, ma il Milan sta cercando di capire se si tratti di un’opportunità che possa rivelarsi vantaggiosa negli ultimi giorni di mercato.

Le parole di Matteo Moretto

Nel corso di un’intervista sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato della situazione relativa a Aké:

«Giovedì il City si riunirà per capire che strada prendere anche con Aké. Il Milan sta cercando di capire se è un’operazione accessibile o meno. Mi dicono che Aké sarebbe disposto ad un sacrificio economico per un progetto che gli possa dare continuità di rendimento. Aké è un nome che il Milan sta monitorando da inizio gennaio, consapevole del fatto che è un’operazione complicata a livello di costi, ma nei giorni finali magari quest’operazione può trasformarsi in un’occasione. Bisognerà capire anche Guardiola cosa ne pensa».