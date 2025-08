Condividi via email

Calciomercato Milan, mossa clamorosa di Tare: Nunez del Liverpool è adesso la prima scelta. La situazione è questa. Le ultimissime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan ha messo nel mirino Darwin Núñez del Liverpool, considerandolo la prima scelta per rinforzare il proprio reparto offensivo. Nonostante la trattativa si preannunci difficile, la dirigenza rossonera, con in testa il direttore sportivo Igli Tare, sta spingendo con forza per portare l’attaccante uruguaiano a Milanello.

L’interesse per Núñez è concreto e il Milan avrebbe già avuto contatti diretti con il calciatore, dimostrando la serietà del proprio tentativo. La situazione, tuttavia, non è priva di ostacoli. Il Liverpool, proprietario del cartellino, valuta molto il giocatore, e le richieste economiche potrebbero essere elevate.

A complicare ulteriormente la trattativa c’è l’interesse di altri club, tra cui l’Al Hilal. La squadra araba, pur non avendo ancora presentato un’offerta ufficiale, rimane molto vigile sulla situazione dell’attaccante, pronta a inserirsi con una proposta economicamente vantaggiosa.

Il Milan, pur consapevole delle difficoltà, non ha intenzione di mollare e sta esplorando ogni strada per convincere il giocatore e il Liverpool. Parallelamente, il club sta monitorando anche altri profili di alto livello per il reparto offensivo. Tra i nomi che circolano ci sono Kalimuendo, Vlahovic e Hojlund, tutti attaccanti di grande prospettiva che potrebbero rappresentare delle valide alternative a Núñez.

Il mercato rossonero si preannuncia quindi molto vivace, con il Milan intenzionato a fare un colpo importante in attacco. La corsa a Núñez è appena iniziata, e sarà interessante vedere se il club riuscirà a superare la concorrenza e a concretizzare il suo sogno di mercato.