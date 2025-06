Calciomercato Milan, nostalgia canaglia! Obiettivo caldo, Allegri in costante pressing

Calciomercato Milan, Adrien Rabiot ha nostalgia di Massimiliano Allegri: il tecnico è in pressing per portarlo a Milanello

Il calciomercato Milan estivo si è aperto con un’intensità inusitata per il Milan, con Casa Milan al centro di un vortice di voci, sia in entrata che in uscita. È evidente che il club rossonero si stia preparando a un’estate di profonde trasformazioni, e le prime mosse sembrano solo un preludio a quanto ancora deve accadere. In questo scenario dinamico, il quotidiano “Repubblica” ha dedicato ampio spazio alle manovre di mercato, puntando i riflettori anche sul Milan e, in particolare, sul suo allenatore, Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da “Repubblica”, un nome che circola con insistenza negli ambienti rossoneri è quello di Adrien Rabiot, centrocampista francese che Allegri conosce molto bene dai tempi della loro comune esperienza alla Juventus. Il titolo stesso del quotidiano, “Rabiot ha nostalgia di Allegri”, riassume perfettamente la situazione, evidenziando un legame speciale tra il tecnico livornese e il giocatore. Il rapporto che si è instaurato tra i due in bianconero è andato oltre il semplice rapporto professionale, cementandosi sia sul campo che fuori, creando una stima reciproca che ora potrebbe riaffiorare in ottica Milan.

Rabiot, che l’anno scorso ha lasciato la Juventus per approdare all’Olympique Marsiglia, si trova in una posizione interessante: il suo contratto con il club francese scadrà tra soli dodici mesi, rendendolo una “ghiotta occasione low cost” per il Milan. Questa situazione contrattuale apre le porte a una trattativa che potrebbe essere estremamente vantaggiosa per le casse rossonere, permettendo di acquisire un centrocampista di comprovata esperienza internazionale a condizioni favorevoli.

L’interesse per Rabiot si inserisce in un quadro di profondo rinnovamento del centrocampo milanista. Le indiscrezioni parlano di una vera e propria rivoluzione in atto: la partenza di Reijnders è ormai un dato di fatto, e anche l’addio di Musah è dato per probabile. A fronte di queste uscite, il Milan si sta muovendo con decisione per rinforzare il reparto mediano. L’arrivo di un fuoriclasse come Luka Modric sembra essere ormai cosa fatta, un colpo che garantirebbe qualità, visione di gioco ed esperienza ai massimi livelli. Ma non è tutto. Oltre a Rabiot, un altro nome che figura nel mirino del Milan è quello di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, con la sua combattività e la sua capacità di leadership, potrebbe rappresentare un ulteriore tassello per costruire un centrocampo solido e completo, in grado di affrontare le sfide della Serie A e delle competizioni europee.

In sintesi, il Milan di Allegri sta pianificando una campagna acquisti ambiziosa, con un focus particolare sul centrocampo. L’idea è quella di assemblare un reparto con un mix di esperienza e qualità, in grado di fornire il giusto supporto alla fase offensiva e la necessaria protezione alla difesa. L’eventuale arrivo di Rabiot, spinto dal forte legame con Allegri e dalla sua situazione contrattuale favorevole, unito a quelli di Modric e Xhaka, delineerebbe un centrocampo completamente nuovo, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia del club rossonero. “Repubblica” sottolinea come questi siano solo gli inizi di un mercato che si preannuncia “movimentato” e con il “meglio” ancora da venire per i tifosi del Milan.