Rabiot Milan, pressing rossonero su richiesta di Allegri! Il francese ha un patto con il Marsiglia

Il calciomercato Milan insiste per Adrien Rabiot. Lui il prescelto per rinforzare il centrocampo ancor di più, dopo l’arrivo imminente di Luka Modric. Come riporta Di Marzio, l’ex Juventus ha un patto con il Marsiglia e qualora chiedesse la cessione, si comincerebbe a trattare sul serio per accontentare le richieste del giocatore.