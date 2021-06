Calciomercato Milan: non solo Giroud, spunta un altro obiettivo

Calciomercato Milan: non solo Giroud, il Milan punta anche un altro obiettivo. Lo sponsorizza Andry Shevchenko, ecco chi

Non solo Giroud, il Milan setaccia il mercato a 360 gradi, e se l’attaccante francese rimane in pole position per rimpiazzare temporaneamente Zlatan Ibrahimović (fermo due mesi per l’intervento al ginocchio), Maldini guarda anche altrove.

Il nome nuovo per rinforzare l’attacco sarebbe quello dell’ucraino Roman Yaremchuk, sponsorizzato da Shevchenko. Lo riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina.