Calciomercato Milan, non solo Botman: chi c’era ieri in sede

Giornata trafficata, quella di ieri, in Casa Milan: la dirigenza rossonera lavora a pieno regime per programmare il futuro. Gli agenti di Botman non sono stati i soli a varcare i cancelli della sede rossonera, come riporta Gazzetta:

«La prossima estate sarà quella degli investimenti pesanti, dopo una campagna invernale senza grandi spese, per permettere alla squadra di mantenersi ai vertici. Del gruppo del futuro farà parte anche Theo Hernandez: ieri in sede si è visto anche il suo agente, oggi è atteso l’annuncio del rinnovo fino al 2026»