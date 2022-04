Calciomercato Milan, non solo acquisti ma anche cessioni: i nomi in uscita

Non solo acquisti ma anche cessioni. In vista della prossima stagione chi potrebbe lasciare il Milan nella finestra estiva di calciomercato

Non solo acquisti ma anche cessioni. In vista della prossima stagione ecco chi potrebbe lasciare il Milan nella finestra estiva di calciomercato:

secondo quanto riportato da Calciomercato.com due indiaziati sicuri sono Casillejo e Bakayoko. Per il primo si stanno aprendo delle soluzioni in Spagna, una situazione da monitorare già nelle prossime due settimane. Per il centrocampista francese l’area dirigenziale dovrà cercare di trovare una soluzione con il Chelsea, ma l’addio è una opzione molto probabile. Un’altra situazione da seguire è quella di Rebic. Sull’attaccante croato sono arrivate delle manifestazioni d’interesse da parte di società francesi e tedesche.

In sospeso anche Junior Messias: la retrocessione del Crotone in serie C potrebbe valere uno sconto sul diritto di riscatto fissato a 5 milioni, ma al momento sono più alte le percentuali di un addio al termine della stagione.