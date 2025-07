Calciomercato Milan, almeno tre nomi sul taccuino di Tare: la situazione

Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare cerca un sostituto. Almeno tre nomi sul suo taccuino

L’imminente partenza di Theo Hernandez, il talentuoso terzino sinistro francese destinato a vestire la maglia dell’Al-Hilal, sta spingendo il Milan a muoversi con decisione sul mercato. I rossoneri sono alla ricerca di un profilo specifico per sostituire il dinamico laterale, un giocatore che possa non solo colmare il vuoto lasciato dal francese, ma che abbia anche il potenziale per affermarsi come un top player a livello internazionale nel prossimo futuro. Questa strategia, secondo le indiscrezioni fornite dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul suo canale YouTube, riflette la volontà del Diavolo di investire su giovani promesse con ampi margini di crescita.

La dirigenza del club di Via Aldo Rossi ha già stilato una shortlist di nomi, identificando almeno tre candidati principali per la corsia mancina. L’obiettivo è chiaro: individuare un terzino sinistro che sia sì giovane, ma che mostri già qualità tecniche e fisiche tali da poter esplodere definitivamente con la maglia del Milan. Questo approccio è in linea con la filosofia del club lombardo, che negli ultimi anni ha spesso puntato su talenti in erba poi valorizzati e trasformati in pilastri della squadra.

Tra i nomi presenti in questa ristretta cerchia, ce n’è uno che sembra riscuotere un particolare gradimento all’interno della società. Sebbene al momento il nome rimanga top secret, la fonte promette di svelare l’identità del giocatore preferito nei prossimi giorni, alimentando l’attesa e la curiosità dei tifosi milanisti. La preferenza per questo specifico profilo suggerisce che il Milan abbia già individuato il candidato ideale per la successione di Theo Hernandez, un elemento in grado di inserirsi rapidamente nei meccanismi di gioco e di garantire prestazioni di alto livello.

L’addio del forte laterale transalpino, pilastro delle recenti fortune del club meneghino, rappresenta indubbiamente una sfida significativa per il mercato dei rossoneri. Tuttavia, la ricerca mirata di un giovane talento con prospettive da top player dimostra la volontà del Milan di non limitarsi a una semplice sostituzione, ma di voler costruire una squadra sempre più competitiva e proiettata verso il futuro. La prossima finestra di mercato si preannuncia quindi cruciale per il Diavolo, chiamato a scegliere con accuratezza il suo nuovo padrone della fascia sinistra.