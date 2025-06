Calciomercato Milan, sfuma Lucca? Il top club accelera, chiusura vicinissima

Calciomercato Milan, può sfumare l’arrivo di Lorenzo Lucca: il Napoli di Conte è in chiusura con l’Udinese per il centravanti italiano

Il calciomercato Milan estivo si infiamma e, come riportato da Marco Conterio di Tuttomercatoweb, uno dei nomi più caldi per l’attacco è quello di Lorenzo Lucca, promettente centravanti dell’Udinese. Mentre il Napoli sembra essere in una fase avanzata di trattativa e sta mettendo in atto un pressing significativo per chiudere l’operazione, il Milan non resta a guardare e manifesta un forte interesse per il giovane attaccante italiano.

La situazione per il Milan si presenta particolarmente delicata in questo frangente del mercato. La squadra rossonera è alla ricerca di un profilo che possa rinforzare il reparto offensivo, e Lucca, con le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità di finalizzazione, sembra corrispondere all’identikit desiderato. Tuttavia, la concorrenza del Napoli, galvanizzato dalla ricerca di un centravanti dopo l’addio di Osimhen (qualora si concretizzi, sebbene le voci lo vedano già promesso sposo all’Al-Hilal), rende la strada in salita per i rossoneri.

Il Milan, sotto la guida della sua dirigenza, sta valutando attentamente le mosse da compiere. L’obiettivo primario è quello di assicurarsi un attaccante affidabile e con margini di crescita, e Lucca, con la sua esperienza già maturata in Serie A, rappresenta un’opzione concreta. Si cercano profili che possano integrarsi al meglio nel sistema di gioco e che abbiano la giusta mentalità per affrontare le sfide di un club ambizioso come il Milan.

Le indiscrezioni suggeriscono che il Milan potrebbe dover agire con rapidità e decisione se intende superare il Napoli nella corsa a Lucca. Il giocatore, valutato intorno ai 18 milioni di euro dall’Udinese secondo fonti vicine ai club, è un profilo che fa gola a diverse squadre, e il suo rendimento in crescita lo ha posto sotto i riflettori. La sua presenza fisica e la sua abilità nel gioco aereo lo rendono un attaccante completo, capace di fare da riferimento per la squadra e di aprire spazi per gli inserimenti dei compagni.

In Viale Aldo Rossi, si valuta la strategia migliore per convincere l’Udinese e, soprattutto, il giocatore. Il Milan potrebbe puntare sulla prospettiva di un ruolo di maggiore rilievo e sulla vetrina europea offerta dalla Champions League, elementi che potrebbero fare la differenza nella scelta finale di Lucca. Non è escluso che il club rossonero possa tentare un affondo con una offerta più vantaggiosa o con l’inserimento di contropartite tecniche per abbassare il costo dell’operazione.

La finestra di mercato è appena agli inizi, ma le prime mosse sono già indicative delle strategie delle big di Serie A. Il duello tra Napoli e Milan per Lorenzo Lucca promette di essere uno dei temi caldi delle prossime settimane, con i tifosi di entrambe le squadre in attesa di capire dove approderà il giovane e promettente attaccante. La volontà del giocatore sarà, come spesso accade in queste trattative, un fattore determinante per la conclusione dell’affare.