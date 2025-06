Lucca Milan, il bomber dell’Udinese è un profilo che stuzzica molto Max Allegri: la situazione è questa. Le ultimissime sui rossoneri

Come anticipato dal Corriere dello Sport, Lorenzo Lucca è un profilo che stuzzica molto Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, per rinforzare l’attacco rossonero. La dirigenza del Milan, con il direttore sportivo Igli Tare in prima linea, sta monitorando con attenzione la situazione dell’attaccante dell’Udinese, e la sensazione è che ci possano essere presto importanti sviluppi.

Allegri, che ha già iniziato a delineare i suoi piani per la squadra, vede in Lucca un attaccante con le caratteristiche ideali per il suo sistema di gioco: una punta centrale fisica (grazie ai suoi 201 cm di altezza) e con un buon fiuto del gol. La sua nazionalità italiana è un ulteriore elemento apprezzato. La scorsa stagione all’Udinese, nonostante la salvezza complicata, Lucca ha messo a segno 14 reti e 2 assist in 36 presenze, numeri che hanno convinto il tecnico livornese.

L’Udinese ha fissato la valutazione per il cartellino di Lucca intorno ai 25 milioni di euro. Il Milan è intenzionato a trattare, ma prima di affondare il colpo, sarà fondamentale sbloccare alcune situazioni in uscita nel reparto offensivo. Nomi come Tammy Abraham, Noah Okafor e Luka Jovic, che non rientrano più nei piani di Allegri, potrebbero essere ceduti per fare cassa e liberare spazio in rosa.

La concorrenza per Lucca non manca, con l’Inter che, seppur concentrata su Bonny del Parma, ha mostrato un certo interesse. Tuttavia, il Milan sembra in pole position, spinto dalla forte volontà del suo nuovo tecnico e dalla determinazione di Igli Tare a portare a Milano i giocatori desiderati da Allegri. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per l’apertura di una vera e propria trattativa.