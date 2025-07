Calciomercato Milan, duello con il Napoli per l’acquisizione del bomber: Conte avvisato. Cosa sta succedendo e le ultimissime notizie

I rossoneri non perdono tempo e, con la trattativa per l’attaccante ancora in bilico, si sono subito attivati per esplorare nuove piste. Secondo Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, un nome che sta guadagnando terreno e che piace molto al Milan è quello di Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese rappresenta un’alternativa concreta e intrigante nel caso in cui le altre operazioni non dovessero concretizzarsi.

La situazione di Lucca è particolarmente interessante perché la sua permanenza a Udine è legata a un diritto di riscatto che il club friulano deve esercitare. Tuttavia, la trattativa con il Napoli per un eventuale trasferimento di Lucca sembra essersi arenata o comunque non è ancora giunta a una conclusione definitiva. Questo stallo apre scenari inaspettati e offre al Milan una finestra per inserirsi con decisione.

Il profilo di Lucca è attentamente monitorato dalla dirigenza rossonera. Nonostante la sua giovane età, l’attaccante ha dimostrato ottime qualità fisiche e tecniche, un’abilità nel gioco aereo e un fiuto per il gol che lo rendono un potenziale investimento per il futuro, ma anche un’opzione già pronta per dare il suo contributo. La sua crescita esponenziale negli ultimi anni non è passata inosservata agli scout milanisti, che ne apprezzano la duttilità tattica e la capacità di adattarsi a diversi schemi di gioco.

Il Milan, quindi, starebbe valutando attentamente la possibilità di entrare in azione in maniera decisa, cercando di capire quali siano le condizioni per intavolare una trattativa sia con il Pisa, proprietario del cartellino, sia con l’Udinese, che detiene il diritto di riscatto. L’obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati e di avere un piano B solido nel caso in cui le prime scelte per l’attacco dovessero sfumare. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il nome di Lucca si trasformerà da semplice interesse a concreta mossa di mercato per i rossoneri.