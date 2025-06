Calciomercato Milan, incontro decisivo con il Napoli nella giornata di domani: sul piatto c’è il futuro di questo giocatore. Le ultimissime sui rossoneri

Sembra ormai vicina alla conclusione la telenovela che vede Yunus Musah protagonista tra Milan e Napoli. Giovedì è previsto un incontro cruciale tra le due società per definire gli ultimi dettagli del trasferimento del centrocampista statunitense. Lo rivela Matteo Moretto, aggiornando sulla trattativa che ha avuto i suoi alti e bassi ma che ora sembra destinata a una svolta.

Dopo una fase di stand-by, la trattativa per Musah al Napoli ha ripreso slancio. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è atteso a Milano proprio nella giornata di giovedì, con l’obiettivo primario di sbloccare la situazione e trovare la quadratura del cerchio con il Milan. Le parti, sebbene avessero già raggiunto un principio d’accordo, si erano bloccate su alcuni dettagli relativi ai bonus. Il Milan vorrebbe infatti incassare una cifra complessiva di 25-26 milioni di euro, bonus compresi, mentre il Napoli punta a una base fissa leggermente inferiore, con i bonus legati a obiettivi più facilmente raggiungibili.

Nonostante le voci di una possibile trattativa saltata circolate nei giorni scorsi, Moretto smentisce categoricamente, confermando che i contatti tra i due club non si sono mai interrotti. La volontà di chiudere l’operazione è chiara da entrambe le parti. Il Napoli vede in Musah un rinforzo importante per il centrocampo di Antonio Conte, mentre il Milan, incassando dalla cessione, potrebbe reinvestire immediatamente su altri obiettivi per rafforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri prima del ritiro pre-campionato.

L’incontro di giovedì sarà quindi il banco di prova per superare le residue divergenze sui bonus e sull’ammontare finale dell’operazione. Se si troverà una sintesi, come auspicano le parti, Musah sarà il nuovo rinforzo per il centrocampo partenopeo, firmando un contratto di quattro anni.