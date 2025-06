Calciomercato Milan, domani giornata decisiva per Musah! C’è un ultimo aspetto da risolvere

Calciomercato Milan, la giornata di domani potrebbe essere decisiva per chiudere l’affare Musah con il Napoli: tutti i dettagli

La corsa per Yunus Musah si conferma uno dei temi caldi del mercato estivo, con Napoli e il calciomercato Milan ancora in piena competizione per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista del Valencia. Contrariamente a quanto si potesse pensare, la trattativa per il giovane americano non è affatto tramontata, ma è entrata in una fase cruciale, incentrata sulla definizione dei bonus che accompagneranno l’eventuale trasferimento.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, le due società devono ancora trovare un accordo sui dettagli economici che esulano dalla cifra base. La discussione verte, in particolare, sulla natura e l’ammontare di questi bonus: si parla di cifre variabili tra i 3 e i 4 milioni di euro, suddivisi in “facili” e “difficili”. Questo significa che una parte dei bonus potrebbe essere legata a obiettivi facilmente raggiungibili (come un certo numero di presenze), mentre un’altra dipenderebbe da traguardi più ambiziosi (come la qualificazione a una competizione europea o il raggiungimento di determinate fasi in Champions League).

L’operazione complessiva per Musah si sarebbe dovuta aggirare inizialmente sui 25-26 milioni di euro, bonus compresi. Resta da vedere se questa stima verrà confermata una volta che tutti i dettagli saranno stati limati. La posta in gioco è alta: sia il Napoli che il Milan vedono in Musah un tassello fondamentale per rafforzare il proprio centrocampo, aggiungendo dinamismo, fisicità e una visione di gioco moderna.

Per i partenopei, l’arrivo di Musah potrebbe rappresentare un innesto significativo per dare ulteriore linfa a un reparto che, nonostante i successi recenti, necessita di nuove energie in vista degli impegni su più fronti. Il Napoli è noto per la sua abilità nel valorizzare giovani talenti e Musah, con le sue caratteristiche, si inserirebbe perfettamente nella filosofia di gioco azzurra.

D’altro canto, il Milan vede in Musah un rinforzo ideale per il proprio progetto di ringiovanimento e potenziamento della rosa. I rossoneri, sempre attenti ai profili che possono garantire un investimento a lungo termine, apprezzano la sua versatilità e la sua capacità di coprire diverse posizioni a centrocampo. La battaglia tra i due club, quindi, non è solo una questione economica, ma anche strategica, legata alla visione tecnica e al futuro delle rispettive squadre.

Le prossime ore saranno decisive. Le parti, come anticipato da Moretto, potrebbero incontrarsi già giovedì per cercare di sbloccare la situazione e trovare la quadratura del cerchio sui famosi bonus. Sarà un confronto cruciale per definire il futuro di Yunus Musah e, di conseguenza, per delineare una parte importante del mercato di Napoli e Milan. Il calciomercato, ancora una volta, si conferma un intricato puzzle in cui ogni tessera, anche la più piccola come i bonus, può fare la differenza nel completamento del quadro finale.