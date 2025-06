Calciomercato Milan, il Napoli ha tentato lo sgarbo: ma resterà da Allegri

Calciomercato Milan – Nonostante l’interessamento del Napoli, il giocatore ha deciso che resterà ancora in rossonero

Un retroscena di mercato clamoroso, svelato da La Gazzetta dello Sport, rivela che il Napoli ha seriamente tentato di strappare al Milan il giovane e promettente esterno Alex Jimenez. L’operazione, che avrebbe coinvolto cifre importanti, avrebbe sfiorato i 25 milioni di euro, ma a far saltare il banco è stata la ferma volontà del giocatore di continuare a vestire la maglia rossonera.

Il piano del Napoli, stando alla ricostruzione della rosea, prevedeva un’operazione complessa: il Real Madrid, detentore di un diritto di recompra su Jimenez per 9 milioni di euro (esercitabile nell’estate 2025, o per 12 milioni nel 2026), avrebbe dovuto riacquistare il calciatore dal Milan per poi girarlo immediatamente al club partenopeo. Una mossa strategica per aggirare l’acquisto diretto dal Milan, che aveva esercitato il diritto di riscatto su Jimenez per circa 5 milioni di euro.

Tuttavia, il tentativo del Napoli non è mai diventato un’ipotesi concreta a causa della decisa presa di posizione di Alex Jimenez. Il giovane spagnolo, che si è ambientato splendidamente a Milano e ha mostrato lampi del suo grande potenziale, è fortemente legato sia al Real Madrid (club in cui è cresciuto) che al Milan, e la sua intenzione è quella di continuare la sua avventura in rossonero.

Questa rivelazione sottolinea l’appeal di Jimenez sul mercato e la sua importanza nei piani futuri del Milan. Il terzino, che si è guadagnato spazio e apprezzamento nella passata stagione, si giocherà ora tutte le sue carte per convincere il nuovo tecnico Massimiliano Allegri a dargli fiducia e un ruolo da protagonista, probabilmente come terzino destro. Il Milan, dal canto suo, lavorerà per blindare il giocatore e, perché no, adeguare il suo contratto, a dimostrazione della fiducia riposta in questo talento cristallino che, per il momento, ha detto no alle sirene azzurre.