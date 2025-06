Calciomercato Milan, il bilancio piange: c’entra Joao Felix, ecco quanto hanno speso i rossoneri per il portoghese

Calciomercato Milan, Joao Felix dice addio ai rossoneri dopo soli 6 mesi: ecco quanto hanno speso i rossoneri per il portoghese

L’arrivo di Joao Felix al Milan nel gennaio scorso era stato accolto con un misto di entusiasmo e curiosità. Le aspettative erano alte: il talento portoghese, ex stella dell’Atletico Madrid, avrebbe dovuto formare una coppia d’attacco devastante con Santiago Gimenez. L’idea, ambiziosa, era quella di portare il Milan a un livello superiore, garantendo alla squadra un potere offensivo senza precedenti. Tuttavia, la realtà sul campo si è rivelata ben diversa, trasformando quello che doveva essere un colpo di mercato in una scommessa persa. Il rendimento di Joao Felix non ha mai davvero spiccato il volo, e la sua avventura in rossonero è stata caratterizzata da pochi alti e moltissimi bassi, lasciando un amaro in bocca a tifosi e dirigenza.

Il Milan aveva investito una cifra considerevole per accaparrarsi il giocatore, seppur solo in prestito secco. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’operazione è costata al club rossonero circa 2 milioni di euro per il prestito fino a giugno, senza alcun diritto o obbligo di riscatto. A questa cifra si è aggiunto l’onere dell’intero ingaggio del giocatore, pari a 3 milioni di euro. Un investimento totale di 5 milioni di euro, un costo non indifferente per un giocatore arrivato per soli sei mesi. Dietro a questa complessa operazione, la regia è stata quella del celebre procuratore Jorge Mendes, che aveva visto nel Milan l’opportunità per il suo assistito di rilanciarsi dopo stagioni travagliate. L’obiettivo per Joao Felix era chiaro: ritrovare la continuità e la brillantezza che lo avevano reso uno dei giovani più promettenti d’Europa.

Nonostante l’esito finale non sia stato quello sperato, l’inizio dell’esperienza di Joao Felix al Milan non era stato del tutto negativo. Il giocatore era partito subito titolare, dimostrando fin da subito la sua volontà di mettersi in gioco. Dopo una fase iniziale di rodaggio, sono arrivati i primi segnali positivi: un assist in campionato contro il Lecce e, soprattutto, il primo gol in rossonero nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. Questa rete sembrava preludere a un periodo più prolifico, ma purtroppo le aspettative sono state disattese. A fine stagione, il bottino complessivo di Joao Felix si è fermato a sole tre reti: quella in Coppa Italia e altre due in campionato, siglate rispettivamente nella penultima giornata ancora contro la Roma e nell’ultima partita contro il Monza. Quest’ultimo gol è stato, di fatto, il saluto d’addio ai colori rossoneri.

L’unico passaggio decisivo della sua esperienza milanese è rimasto quello fornito contro il Lecce. Le presenze totali di Joao Felix tra campionato e coppa sono state 19, molte delle quali accumulate subentrando dalla panchina, a testimonianza di una difficoltà nell’imporsi come titolare inamovibile. La sua avventura al Milan si è conclusa con il ritorno al Chelsea per fine prestito, senza che la società rossonera abbia mai seriamente considerato la possibilità di un suo acquisto a titolo definitivo. Un investimento da 5 milioni di euro che non ha dato i frutti sperati, lasciando il calciomercato Milan e i suoi tifosi con l’amara consapevolezza di una scommessa persa.