Calciomercato Milan, pronto l’assalto dalla Premier League per il calciatore: può davvero partire. Le ultimissime sui rossoneri

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Nottingham Forest si sta muovendo con decisione per assicurarsi le prestazioni di Yunus Musah. L’interesse del club inglese per il centrocampista del Milan è sempre più concreto e, secondo il quotidiano, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, con la presentazione di un’offerta ufficiale al club rossonero.

L’operazione Musah era già stata vicina a una svolta alcune settimane fa, quando il Napoli sembrava a un passo dall’acquistarlo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Tuttavia, la trattativa non si è concretizzata e ora il Nottingham Forest sembra pronto a inserirsi con forza.

Il club inglese, noto per la sua aggressività sul mercato, vede in Musah il rinforzo ideale per il proprio centrocampo e non sembra intenzionato a farsi sfuggire l’opportunità. L’offerta che potrebbe arrivare a Milanello è ancora da definire, ma l’intenzione è quella di fare sul serio e convincere il Diavolo a cedere il giocatore.

La dirigenza del Milan, dal canto suo, valuterà ogni proposta con attenzione, tenendo conto delle esigenze finanziarie e tecniche della squadra. La cessione di Musah potrebbe liberare risorse importanti da reinvestire sul mercato, ma allo stesso tempo il centrocampista americano è un elemento di valore e la sua partenza lascerebbe un vuoto da colmare. La prossima settimana si preannuncia quindi cruciale per il futuro di Yunus Musah.