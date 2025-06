Condividi via email

Calciomercato Milan, nuovo scenario clamoroso per Musah: questa squadra sta cercando di beffare il Napoli. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa per il passaggio di Yunus Musah dal Milan al Napoli non è ancora completamente chiusa, nonostante le indiscrezioni che la davano in fase avanzata. Permangono, infatti, alcuni dettagli da limare tra le due società, e un nuovo protagonista si è inserito nella corsa al centrocampista americano: il West Ham.

Il club londinese avrebbe manifestato un concreto interesse per Musah, provando a inserirsi nella negoziazione tra Milan e Napoli. Questo inserimento degli Hammers potrebbe rallentare ulteriormente le tempistiche per la definizione dell’affare, o addirittura innalzare la richiesta economica del Milan, che per il cartellino del giocatore chiede circa 27 milioni di euro.

Nonostante l’interesse del West Ham, Sky Sport sottolinea un fattore determinante: la volontà del giocatore. Yunus Musah, infatti, avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento al Napoli, convinto dal progetto tecnico e dalla possibilità di essere allenato da Antonio Conte. Questa preferenza del calciatore potrebbe giocare un ruolo chiave nel definire la destinazione finale, nonostante l’offerta che potrebbe arrivare dall’Inghilterra.

La situazione, dunque, resta fluida. Il Napoli continua a lavorare per chiudere l’operazione, ma la presenza del West Ham rende la trattativa più complessa e potenzialmente più onerosa. Le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se il club partenopeo riuscirà a superare la concorrenza e a portare Musah alla corte di Conte.