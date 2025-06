Calciomercato Milan, la trattativa Musah-Napoli non è ancora chiusa: grossa novità in giornata. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la trattativa per la cessione di Yunus Musah dal Milan al Napoli sta vivendo una fase di attesa. Le parti, infatti, si raggiorneranno lunedì per proseguire le discussioni, con il Milan che resta in attesa di un rilancio dell’offerta da parte del club partenopeo, che dovrebbe raggiungere i 27 milioni di euro per chiudere l’affare.

La cifra di 27 milioni di euro rappresenta la richiesta del Milan per il cartellino del centrocampista americano. Il club rossonero, che ha acquisito Musah dal Valencia per circa 20 milioni di euro, punta a realizzare una significativa plusvalenza dalla sua cessione. Nonostante il giocatore abbia vissuto una stagione altalenante al Milan, le sue qualità e il suo potenziale continuano a essere apprezzati sul mercato, in particolare da Antonio Conte, che lo ha espressamente richiesto al Napoli.

La presenza del direttore sportivo del Napoli, Manna, oggi impegnato all’estero, ha di fatto posticipato il vertice decisivo tra le due società. Questa pausa permetterà ai partenopei di affinare la loro proposta economica e di presentare un’offerta più vicina alle richieste del Milan.

L’operazione Musah si inserisce in un quadro di mercato più ampio per il Milan, che punta a sfoltire la rosa e a generare risorse da reinvestire per i nuovi acquisti, in linea con le direttive del nuovo corso Allegri-Tare. La cessione di Musah, sebbene non senza un certo dibattito tra i tifosi per il suo rendimento a Milano, è vista come un’opportunità per il Milan di rafforzare ulteriormente le proprie casse e proseguire la ricostruzione della squadra.