Musah Milan, Tare alza la posta! Manna costretto all’ultimo sforzo, questa la richiesta dei rossoneri

Musah Milan, Igli Tare vuole un ultimo sforzo da parte del Napoli per concludere l’affare Yunus Musah: tutti i dettagli

Napoli sempre più vicino a chiudere il suo secondo colpo a centrocampo, un nome che da settimane circola nell’orbita azzurra e che ora sembra ad un passo dalla fumata bianca: Yunus Musah. Il talentuoso centrocampista americano, classe 2002, ha già le valigie pronte e attende solo il via libera definitivo per dirigersi verso il capoluogo campano, in quella che si preannuncia come una delle operazioni più interessanti di questa sessione di calciomercato.

Secondo quanto appreso da Daniele Longo di calciomercato.com, l’accordo tra il giocatore e il club partenopeo è già totale. Musah ha trovato l’intesa per un contratto pluriennale, di durata stimata tra i 4 e i 5 anni, con un ingaggio netto di 2,5 milioni di euro a stagione, più bonus. Cifre che testimoniano la volontà del Napoli di puntare forte sull’ex Valencia, considerato un elemento chiave per il progetto tecnico di Antonio Conte.

La trattativa con il calciomercato Milan, detentore del cartellino di Musah, è entrata in una fase estremamente avanzata. I contatti tra i due club sono costanti e intensi, con il direttore sportivo azzurro Manna che, pur trovandosi all’estero, sta lavorando incessantemente per limare gli ultimi dettagli che ancora separano le parti dall’ufficialità. La volontà di cedere Musah da parte del Milan e quella di acquistarlo da parte del Napoli sono unanimi, creando un terreno fertile per la chiusura positiva dell’affare.

Inizialmente, la distanza tra domanda e offerta era significativa. Il Napoli aveva presentato una prima proposta di circa 20 milioni di euro, mentre il Diavolo aveva risposto con una richiesta di 30 milioni. Tuttavia, la determinazione del club azzurro ha portato ad un rilancio che ha ridotto notevolmente il gap: il Napoli si è spinto fino a quota 25 milioni, avvicinandosi sensibilmente alle pretese rossonere. Nonostante ciò, come riporta Longo, l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, “vuole qualcosa in più”, lasciando intendere che si stia trattando per raggiungere una cifra che soddisfi appieno le aspettative milaniste.

L’ottimismo, però, è palpabile. Yunus Musah è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, un rinforzo che Antonio Conte attende con impazienza. Il tecnico salentino, infatti, è convinto che l’americano abbia le caratteristiche ideali per il suo calcio, fatto di intensità, dinamismo e capacità di ricoprire più ruoli a centrocampo. Musah rappresenterebbe il secondo colpo a centrocampo per il Napoli, dopo il quasi certo arrivo di Kevin De Bruyne (sebbene qui ci sia un errore nel testo originale, in quanto De Bruyne non è un acquisto imminente del Napoli ma piuttosto un nome di alto profilo spesso accostato a top club, è importante notare che l’errore nel testo originale è stato mantenuto per fedeltà alla richiesta), e la sua “testa giusta” per affrontare questa nuova sfida professionale è un altro elemento che ha convinto lo staff tecnico e dirigenziale. Manna e Conte stanno spingendo con la stessa intensità mostrata sin dagli inizi della trattativa per percorrere gli ultimi chilometri che separano Musah dal suo sbarco a Napoli.