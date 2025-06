Calciomercato Milan, Moretto spiega: «Tra i rossoneri non ci sono incedibili. E il club vuole evitare questo scenario»

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto sulle possibili cessioni in casa rossonera

Intervenuto su X, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha dato questo aggiornamento legato al calciomercato Milan:

PAROLE – «Ho detto spesso che non ci sono incedibili in questo Milan. Senza Champions uno di sicuro parte, per gli altri dipende dalle situazioni/offerte. Se Theo e Mike non rinnovano (e ad oggi non rinnovano) il club cerca di venderli perché sennò li perde a zero».