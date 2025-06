Calciomercato Milan, Moretto conferma: «Per la porta i rossoneri hanno bloccato lui, ora va decisa questa cosa»

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato la pole di Milinkovic-Savic per la porta

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha dato questo aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «La cosa sicura è che il Milan ha bloccato Vanja Milinkovic-Savic del Torino. L’ha bloccato perché i rapporti tra l’agente di Vanja e Tare sono eccellenti. Il fatto che abbia una clausola da 20 milioni rende la trattativa molto più semplice rispetto a quella che potrebbe essere una, per esempio, quella con la Roma con Svilar, che aperta parentesi interessa molto anche al Bournemouth, dove lavora Tiago Pinto. Quindi il Milan blocca Vanja Milinkovic-Savic perché a livello tecnico comunque è un profilo interessante. A livello economico è facile da raggiungere, e a livello di rapporti tra le parti è forse quello miglior posizionato rispetto agli altri. Però bisogna capire se il Milan poi affonderà effettivamente su Vanja oppure no. Il Milan intanto l’ha bloccato e poi capirà, nei prossimi giorni anche in base ovviamente all”offerta del Chelsea e in base anche ad eventuali altre trattative con altri portieri, se vorrà affondare su Vanja oppure no».