Calciomercato Milan, prende corpo la pazza suggestione! C’entra Morata, non se lo aspettava nessuno

Calciomercato Milan, Morata al Como può diventare più di una semplice suggestione: contatto con Fabregas. Ultime

Il nome di Alvaro Morata è tornato prepotentemente al centro delle discussioni di mercato negli ultimi giorni, scuotendo le trame del calcio europeo e italiano. L’attaccante spagnolo, attualmente in prestito al Galatasaray, sembra ormai deciso a lasciare la Turchia, dove l’esperienza non ha evidentemente soddisfatto le sue aspettative. Questa volontà di cambiare aria ha riacceso i riflettori sulla sua situazione contrattuale, che lo lega ancora al calciomercato Milan con un accordo fino al 2028. La vicenda, già di per sé complessa, si arricchisce ora di un nuovo e interessante capitolo con l’inserimento del Como tra i potenziali acquirenti.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in un’edizione recente, il Como, neopromosso in Serie A e guidato in panchina dall’ex compagno di squadra Cesc Fàbregas, avrebbe mostrato un concreto interesse per il centravanti. La testata milanese, infatti, titola in modo eloquente: “Suggestione Morata. A Fabregas serve un 9 d’esperienza“. Questa rivelazione apre scenari intriganti per il futuro del giocatore, che potrebbe dunque fare ritorno in Italia dopo le sue precedenti esperienze con la Juventus.

La trattativa, però, è tutt’altro che semplice e presenta numerosi ostacoli. Il Milan detiene ancora il cartellino di Morata, avendo ceduto il giocatore al Galatasaray con un prestito oneroso di 6 milioni di euro, pagabile a rate fino al 20 gennaio 2026. L’accordo con il club turco includeva anche un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, che sarebbe salito a 9 milioni qualora fosse stato esercitato prima del 30 giugno corrente. Al momento, tuttavia, nessuna di queste opzioni sembra essere stata percorsa, rendendo ancora più ingessata la posizione del giocatore.

La determinazione di Morata a lasciare Istanbul è un elemento chiave. Il suo desiderio di cambiare squadra immediatamente mette sotto pressione tutte le parti coinvolte. Per il Como, o per qualsiasi altro club interessato, la strada da percorrere è ardua. Non basterebbe infatti un semplice accordo con il Galatasaray per interrompere il prestito; sarebbe necessario anche raggiungere un’intesa economica con il Milan, proprietario del cartellino. La Gazzetta dello Sport stima che un’offerta complessiva tra i 18 e i 20 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per convincere i rossoneri a cedere il giocatore a titolo definitivo.

La “chiacchierata” tra Cesc Fàbregas e Alvaro Morata citata dalla Gazzetta è un segnale importante di come il Como stia valutando seriamente questa opportunità. La ricerca di un “9 d’esperienza” è una priorità per la formazione lariana, che punta a consolidare la propria presenza in Serie A. Morata, con il suo curriculum e la sua vastissima esperienza internazionale, che include trascorsi in Liga, Premier League e Serie A, oltre a numerose presenze con la Nazionale spagnola, rappresenterebbe un innesto di altissimo livello per il reparto offensivo del Como.

In conclusione, il futuro di Alvaro Morata si annuncia come una delle telenovele più interessanti di questa sessione di calciomercato. Tra la volontà del giocatore di lasciare il Galatasaray, la posizione del Milan che detiene il cartellino e la concreta “suggestione” Como, le prossime settimane saranno cruciali per definire la destinazione del centravanti spagnolo. Sarà interessante vedere se la sintonia tra Fàbregas e Morata potrà tradursi in una trattativa concretamente realizzabile, superando le complessità burocratiche ed economiche che al momento avvolgono questa intrigante vicenda di mercato.