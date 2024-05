Calciomercato Milan, Moncada già al lavoro per piazzare questi tre giocatori: non fanno parte dei piani per il futuro

Ci sono novità legate al calciomercato Milan. In particolare riguardo ai possibili giocatori che in quest’ultima stagione hanno giocato in prestito e sono attesi alla base nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Origi e Ballo Touré sono reduci entrambi da una stagione disastrosa rispettivamente con Nottingham Forest e Fulham e rientreranno dai prestiti, così come Lazetic che ha deluso anche in Olanda. Ci sarà dunque tanto lavoro per Moncada.