Calciomercato Milan, Moncada insiste! Pallino del francese a Milanello? L’ultimo aggiornamento non lascia dubbi

Calciomercato Milan, i rossoneri insistono per Javi Guerra: Moncada vuole portarlo a Milanello. Contatti con l’intermediario

Il calciomercato Milan si trova di fronte a una sfida cruciale: la ricostruzione del proprio centrocampo. Una necessità resa ancor più impellente dalla forzata assenza del suo elemento più brillante, Tijjani Reijnders, e dalla probabile partenza di un’altra pedina importante come Yunus Musah, che sembra destinato al Napoli. In questo scenario di profonde trasformazioni, l’obiettivo primario dei rossoneri è chiaro: replicare un “colpo alla Reijnders”, individuando giovani talenti con un alto potenziale e già in grado di fare la differenza.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza nelle ultime ore, uno in particolare sta catalizzando l’attenzione della dirigenza milanista: Javi Guerra, il promettente centrocampista spagnolo di appena 22 anni in forza al Valencia. Guerra non è un volto nuovo per gli addetti ai lavori; nonostante la giovane età, vanta già una solida esperienza in prima squadra, avendo collezionato diverse stagioni significative con il club valenciano.

L’interesse del Milan per Javi Guerra non è una semplice indiscrezione, ma una realtà concreta e confermata. A rafforzare questa tesi è l’autorevole voce di Orazio Accomando, esperto di calciomercato per DAZN, che sottolinea come il Milan stia seguendo il calciatore da tempo. Sembra infatti che Guerra sia un “pallino” di Geoffrey Moncada, capo scout del Milan, che lo ha monitorato a lungo e che in passato aveva già tentato di portarlo a Milano. Questo interesse di lunga data evidenzia una chiara strategia e una profonda convinzione nelle qualità del giovane spagnolo.

Secondo quanto riportato da Accomando, la giornata di ieri ha segnato un passo significativo in questa direzione. Ci sarebbe stato un aggiornamento importante tra Igli Tare, direttore sportivo del Milan, e Beppe Bozzo, intermediario che sta curando l’operazione. Questo incontro, seppur non ancora un contatto diretto con il Valencia, rappresenta un chiaro segnale dell’accelerazione con cui il Milan intende muoversi per assicurarsi le prestazioni di Guerra. La scelta di avvalersi di un intermediario di tale spessore come Bozzo suggerisce la volontà di procedere con cautela ma con determinazione, preparando il terreno per le prossime mosse.

Nonostante l’intensificarsi dei contatti tra le parti interessate, è fondamentale precisare che, al momento, non è stato avviato alcun tipo di trattativa ufficiale con il Valencia. La dirigenza rossonera sta probabilmente studiando la migliore strategia per intavolare le negoziazioni, tenendo conto delle richieste economiche del club spagnolo e della volontà del giocatore. La priorità, in questa fase, sembra essere quella di consolidare il rapporto con l’entourage del calciatore e di valutare attentamente ogni aspetto dell’operazione.

L’eventuale arrivo di Javi Guerra rappresenterebbe un innesto di spessore per il centrocampo rossonero. La sua giovane età, unita all’esperienza già maturata, lo rende un profilo in linea con la politica di investimento del Milan su giovani talenti da far crescere. La speranza è che Guerra possa diventare il nuovo “Reijnders”, un giocatore capace di infondere energia, qualità e visione di gioco al reparto mediano, contribuendo a un Milan rinnovato e competitivo. La strada è ancora lunga, ma l’interesse è concreto e le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il futuro del centrocampo milanista.