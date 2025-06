Calciomercato Milan, i rossoneri tornano su un vecchio pallino! Primi contatti per Javi Guerra, l’ha segnalato Moncada

Calciomercato Milan, il club rossonero torna su Javi Guerra, vecchio pallino di Moncada e cercato dal Diavolo già in passato

Il calciomercato Milan continua a scandagliare il mercato alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo e, stando alle ultime indiscrezioni fornite da Gianluca Di Marzio, un nome nuovo e decisamente interessante è emerso con forza negli ultimi giorni: si tratta di Javi Guerra, talentuoso classe 2003 in forza al Valencia.

La pista che porta al giovane centrocampista spagnolo sembrerebbe essere diventata una priorità per la dirigenza rossonera, soprattutto alla luce delle crescenti difficoltà incontrate nella trattativa per Adrien Rabiot, le cui richieste economiche e le incertezze sul futuro continuano a rappresentare un ostacolo significativo. Il Milan, dunque, non vuole farsi trovare impreparato e sta esplorando alternative concrete per garantire a Paulo Fonseca un reparto di centrocampo completo e di qualità.

Javi Guerra, nonostante la sua giovanissima età, si è già imposto come uno dei punti fermi del Valencia, dimostrando una maturità e una consapevolezza tattica non comuni per un ragazzo del 2003. Di Marzio lo descrive come una mezzala di grande esperienza, un’affermazione che potrebbe sembrare audace per un ventunenne, ma che trova riscontro nelle numerose apparizioni e nelle prestazioni di alto livello che il calciatore ha già collezionato nella Liga spagnola. La sua capacità di leggere il gioco, la sua visione di gioco e la sua intelligenza tattica lo rendono un elemento prezioso sia in fase di costruzione che in quella di rottura.

Ma le qualità di Javi Guerra non si limitano alla sua maturità tattica. Il giornalista di Sky Sport sottolinea anche la sua grande tecnica, un aspetto fondamentale per il tipo di calcio che il Milan intende proporre. Guerra è dotato di un ottimo controllo palla, una notevole abilità nel dribbling e una precisione nei passaggi che gli permettono di orchestrare la manovra e di servire i compagni con efficacia. La sua versatilità gli consente di ricoprire più ruoli all’interno del centrocampo, rendendolo un profilo estremamente adattabile alle esigenze tattiche di Fonseca.

L’interessamento del Milan per Javi Guerra rappresenta l’ultimo, in ordine cronologico, dei “colpi” su cui la società sta lavorando, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e in grado di lottare per i vertici. La sua età, inoltre, lo rende un investimento per il futuro, in linea con la politica del club di puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita. Sebbene la trattativa sia ancora nelle fasi iniziali, l’attenzione su Javi Guerra è alta e i prossimi giorni potrebbero riservare sviluppi importanti in questa direzione, confermando l’indiscrezione di Di Marzio come una pista più che concreta per il mercato rossonero.