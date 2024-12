Calciomercato Milan, Moncada può sorprendere a centrocampo! Affondo per il pupillo? Due i fattori decisivi

Calciomercato Milan, Moncada può tuffarsi su Bondo del Monza per gennaio: due i fattori chiave del possibile affare

Come riferito da TMW, il calciomercato Milan potrebbe decidere di affondare per uno dei pupilli di Moncada a gennaio nel reparto di centrocampo.

Bondo continua a essere sul taccuino del Milan per gennaio. Dipenderà da 2 fattori: se il Milan vorrà mettere milioni sul piatto, ma anche dalle richieste di Galliani. C’è l’interessamento anche dell’Atalanta – soprattutto per l’estate, qualora dovesse andare via Ederson.