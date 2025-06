Calciomercato Milan, non solo Modric per il centrocampo: Tare sta lavorando su un altro super profilo. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia movimentato, e tra i nomi che circolano con insistenza per rinforzare il centrocampo c’è quello di Granit Xhaka, in forza al Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Repubblica, i rossoneri avrebbero messo gli occhi sul centrocampista svizzero, individuando in lui un profilo in grado di portare esperienza, qualità e leadership alla mediana del Diavolo.

L’idea di portare a Milanello un giocatore del calibro di Xhaka, risponde alla precisa volontà del Milan di aggiungere personalità e carisma al proprio reparto nevralgico. Xhaka, classe 1992, vanta una lunga carriera ad alti livelli, con sette stagioni all’Arsenal prima dell’approdo in Germania. Le sue doti in fase di costruzione del gioco, la precisione nei passaggi e la capacità di rompere le linee avversarie lo rendono un elemento prezioso.

Repubblica evidenzia come il contratto di Xhaka con il Bayer Leverkusen scada nel 2028, ma l’ingaggio del giocatore, stimato tra i 2 e i 2,5 milioni di euro a stagione, sarebbe “tutto sommato abbordabile” per le casse rossonere. Per quanto riguarda il costo del cartellino, la richiesta del club tedesco si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifre che il Milan potrebbe cercare di trattare per limare ulteriormente il prezzo.

L’interesse per Xhaka si inserisce in un contesto di rinnovamento del centrocampo milanista. Con la quasi certa partenza di Tijjani Reijnders (dato per fatto al Manchester City, seppur manchi ancora l’ufficialità), il Milan è alla ricerca di innesti di spessore. Sebbene l’arrivo di un giocatore come Luka Modric (altra trattativa complessa ma in corso) porterebbe indubbiamente qualità ed esperienza, il profilo di Xhaka garantirebbe una solidità e una presenza fisica differenti, complementari alle doti del croato.

Oltre a Xhaka, Repubblica menziona anche altri nomi nella “lista della spesa” del Milan per il centrocampo, come Adrien Rabiot (con le solite incognite legate all’ingaggio) e i giovani Samuele Ricci e Nicolò Rovella, quest’ultimo però blindato dalla Lazio con una clausola da 50 milioni di euro. La pista che porta a Granit Xhaka, in questo scenario, appare come una delle più concrete e percorribili per il Milan per arricchire il proprio centrocampo con un giocatore di comprovata esperienza internazionale.