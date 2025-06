Mercato Milan, Allegri non ha dubbi: è Xhaka l'uomo giusto! Lo svizzero piace per un motivo. E il prezzo...

Mercato Milan, Massimiliano Allegri vuole Granit Xhaka per alzare il livello di esperienza del centrocampo rossonero: la situazione

Il calciomercato estivo è alle porte e il calciomercato Milan, con la consueta oculatezza e una strategia mirata a rafforzare la rosa in ogni reparto, sta sondando diverse piste per il proprio centrocampo. Se il nome di Luka Modric, suggestione di mercato che periodicamente riaffiora, continua a far sognare i tifosi rossoneri per la sua classe cristallina e la sua innegabile leadership, l’attenzione della dirigenza milanista si starebbe concentrando anche su profili forse meno altisonanti ma altrettanto funzionali alle esigenze tattiche di Massimiliano Allegri. Tra questi, emerge con sempre maggiore insistenza la candidatura di Granit Xhaka, mediano svizzero attualmente in forza al Bayer Leverkusen.

La notizia, riportata da diverse testate e ripresa anche dal Corriere della Sera, indica un interesse concreto del Milan per il centrocampista ex Arsenal. Xhaka, reduce da una stagione più che positiva in Bundesliga e con un’esperienza internazionale consolidata sia a livello di club che con la nazionale svizzera, rappresenterebbe un innesto di spessore per laca mediana rossonera. La sua capacità di dettare i tempi di gioco, unita a una notevole propensione al recupero palla e a una visione di gioco che gli permette di innescare rapidamente l’azione offensiva, lo rendono un profilo estremamente interessante. Non è un segreto che Pioli apprezzi i centrocampisti in grado di abbinare qualità e quantità, e Xhaka risponde perfettamente a queste caratteristiche.

Il Bayer Leverkusen, club detentore del cartellino di Xhaka, avrebbe fissato il prezzo per il suo giocatore intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra che, sebbene non irrisoria, rientrerebbe pienamente nei parametri di un mercato attento ai bilanci come quello del Milan. L’età del giocatore, prossimo ai 32 anni, potrebbe essere un fattore nella valutazione definitiva, ma la sua integrità fisica e la sua professionalità sono garanzia di un rendimento ancora elevato per diverse stagioni. Il Milan, d’altronde, ha dimostrato in passato di non disdegnare giocatori esperti in grado di portare valore aggiunto e leadership all’interno dello spogliatoio.

L’operazione Xhaka, se dovesse concretizzarsi, andrebbe a rafforzare un reparto già solido ma che necessita di ulteriori opzioni di qualità per affrontare al meglio gli impegni su più fronti, dalla Serie A alle coppe europee. La sua fisicità e la sua grinta potrebbero rivelarsi fondamentali in partite bloccate o contro avversari particolarmente aggressivi. Inoltre, la sua abilità nel calciare da fuori area e la sua leadership in mezzo al campo sarebbero elementi preziosi per la manovra rossonera.

In definitiva, se il sogno Modric rimane nel cassetto delle ambizioni, il Milan sta lavorando su piste concrete e pragmatiche per rinforzare il proprio centrocampo. Il nome di Granit Xhaka si inserisce perfettamente in questa strategia, rappresentando un’opzione credibile e di alto livello per il presente e il futuro del club rossonero. La dirigenza milanista è pronta a intavolare le trattative, con l’obiettivo di consegnare a Pioli una rosa ancora più competitiva per la prossima stagione.