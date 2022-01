Calciomercato Milan, Marotta accelera per anticipare i rossoneri: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Scamacca in prima fila sul taccuino dell’Inter per l’attacco della prossima estate: gli ultimi sviluppi sul futuro del talento in forza al Sassuolo

Resta Gianluca Scamacca il primo obiettivo dell’Inter per l’attacco del futuro. Marotta vuole anticipare la concorrenza, soprattutto del Milan, e assicurarsi le prestazioni del classe ’99 del Sassuolo.

L’Inter sarebbe in questo momento in pole e guarda molto da vicino l’ex Genoa, da tempo sul taccuino della dirigenza campione d’Italia. Marotta e il Dg neroverde Carnevali ne hanno parlato anche ieri durante l’Assemblea di Lega e i nerazzurri hanno l’intenzione di accelerare per evitare sorprese e assicurarsi Scamacca per la prossima estate.